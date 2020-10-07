В Минобороны рассказали о ночных боевых действиях в Карабахе

«В течение ночи противник попытался продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), однако азербайджанские подразделения были поражены метким ракетно-артиллерийским огнем армянских вооруженных сил.

В 06:30 утра после очередного ракетно-артиллеристского удара, оставив на поле боя 60 убитых, а также 22 единицы подбитой и несколько десятков исправной техники, остатки трех сверхоснащенных бригад противника в панике бежали. Имеется видео», - написала Степанян.

Степанян также сообщила, что «точным огнем армянских подразделений на юго-восточном направления была поражена крупная база горюче-смазочных материалов противника», отметив, что видео этого также скоро появится.

«На разных направлениях фронта созданы возможности для развития успеха», - резюмировала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона продолжает не сообщать свои военные потери, представляя только потери среди гражданского населения.

Два дня назад официальный Баку утверждал, что ВС Азербайджана контролируют Джебраил, что армянская сторона отрицает.