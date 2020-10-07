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Карабах

Армянская сторона заявила о возвращении высоты Варангатаг (Луласаз) на северном направлении карабахского фронта

Боевые действия в Нагорном Карабахе (архив)

Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян представила подробности более ранних сообщений об улучшении позиций Армии обороны в Карабахе.

На своей странице в Facebook Степанян, в частности, сообщила, что «накануне около 14:00 при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] и отряда НКО «Волонтерское движение» была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз)».

Как написала Степанян, которая ссылается на Армию обороны Карабаха, «на этой высоте противник оставил шесть трупов».

Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что в настоящее время боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются.

Отметим, что Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения.

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