Армянская сторона заявила о возвращении высоты Варангатаг (Луласаз) на северном направлении карабахского фронта

На своей странице в Facebook Степанян, в частности, сообщила, что «накануне около 14:00 при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] и отряда НКО «Волонтерское движение» была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз)».

Как написала Степанян, которая ссылается на Армию обороны Карабаха, «на этой высоте противник оставил шесть трупов».

Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что в настоящее время боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются.