Армянская сторона заявила о возвращении высоты Варангатаг (Луласаз) на северном направлении карабахского фронта

На своей странице в Facebook Степанян, в частности, сообщила, что «накануне около 14:00 при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] и отряда НКО «Волонтерское движение» была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз)».
Как написала Степанян, которая ссылается на Армию обороны Карабаха, «на этой высоте противник оставил шесть трупов».
Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что в настоящее время боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются.
Отметим, что Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения.
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