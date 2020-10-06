Президент Сирии Башар Асад подтверждает факт участия сирийских боевиков в карабахской войне. Об этом президент Сирии сказал в интервью РИА Новости, видео которого было опубликовано сегодня утром.

«Я определенно могу подтвердить это, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», - подчеркнул Асад.

Напомним, что речь идет о боевиках группировок, действующих в неподконтрольных правительству Асада северных районах Сирии. Они, по словам Асада, являются инструментом в руках Турции в ее попытках дестабилизировать ту или иную часть региона.

«Турция использовала в Сирии террористов из разных стран. Позже тот же метод она применила в Ливии. Она использовала в этой стране сирийских террористов. Так что то, что Турция использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно», - сказал Асад, утверждая, что виновной в новой эскалации в зоне армяно-азербайджанского конфликта является именно Турция.

«Потому что именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт, она его поощряла. Турция хочет достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», - отметил президент Сирии.

Западная пресса также продолжает публиковать фактические данные об участии сирийцев в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Авторитетное американское издание Foreign Policy сегодня на своем сайте опубликовало обширную статью, уже из первого абзаца которой становится ясно, какие тяжелые потери несут сирийцы, воюющие со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Рано утром в воскресенье тела более 50 сирийцев были возвращены на родину для захоронения из района, название которого многие из них вряд ли слышали еще несколько месяцев назад, - пишет автор статьи в Foreign Policy, поясняя: - Погибшие были членами тех вооруженных группировок, которые ранее воевали в Сирии и Ливии, а теперь и в Нагорном Карабахе, всегда от имени Турции».

Издание отмечает, что источники, близкие к поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии», утверждают, что 1500 боевиков уже переброшены в зону карабахского конфликта. Издание напоминает, что турецкая армия начала вербовать сирийских боевиков год назад для использования в ливийской войне. В дальнейшем, по данным Foreign Policy, они вернулись в Сирию, начав тренировки перед отъездом в Нагорный Карабах.

«У некоторых боевиков было всего пять дней на обучение», - пишет американское издание, отмечая, что сирийские наемники были позже переброшены в турецкий город Газиантеп, а оттуда через Анкару направлены в Азербайджан. Первая группа, кстати, по данным издания, прибыла в Азербайджан всего за два дня до начала боевых действий, 25 сентября. Уже сегодня, спустя несколько дней после прибытия, многие сирийские боевики сожалеют о том, что согласились поехать в Азербайджан.

«Здесь, в Азербайджане, все бойцы недовольны ситуацией. После гибели некоторых наших товарищей по оружию психологическое состояние очень тяжелое», - заявил Foreign Policy один из сирийских боевиков, в настоящее время находящийся в окрестностях азербайджанского города Барда.

По словам другого боевика, перед отъездом в Азербайджан им обещали, что они будут обеспечивать безопасность трубопровода или дежурить на линии соприкосновения. Вместо этого боевики сразу же были брошены в бой, даже не получив поддержки азербайджанских войск.

«Между нашими действиями и действиями азербайджанских военных нет координации или взаимосвязи», - заявил американскому изданию один из боевиков.

Другой сириец рассказал о тяжелых условиях службы.

«Мы спим по 20-30 человек в одной палатке и два раза в день стоим на боевом дежурстве по шесть часов», - сказал сириец.

По данным Foreign Policy, возвращение тел убитых сирийцев в Африн создало тяжелую психологическую атмосферу также на севере Сирии.

«Мы обвиняем власти Турции, которые пользуются бедностью наших молодых людей и отсутствием у них денег», - сказали родственники одного из погибших репортеру американского издания.

«Однако боевиков Сирийской национальной армии точно не назовешь святыми, - отмечает автор статьи в Foreign Policy, поясняя: - В докладе, опубликованном ООН в прошлом месяце, содержатся сведения о преступлениях, совершенных боевиками этой группировки против курдов и христиан, в числе которых упоминаются похищения, изнасилования и вымогательство».

Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Парижа есть точные разведданные о том, что Анкара с подконтрольных ей территорий на севере Сирии перебрасывает наемников-боевиков в Азербайджан. По словам Макрона, у России также есть информация об этом.

Сегодня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у возглавляемого им ведомства есть информация о том, что в зону карабахского конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.