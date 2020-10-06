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Карабах

По данным Службы внешней разведки России, в зону карабахского конфликта перебрасываются боевики-наемники из террористических организаций

Бои в Нагорном Карабахе, 4 октября 2020 г.

У Службы внешней разведки (СВР) России есть информация о том, что в зону карабахского конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта актив­но подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, «Джабхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», - заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Нас не может не беспокоить то, что Закавказье может стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда в дальнейшем боевики могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», - подчеркнул глава СВР.

Франция также заявила, что у нее есть точные данные об участии переброшенных Турцией в Азербайджан сирийских исламистов в военных действиях в Нагорном Карабахе. Официальные Баку и Анкара, однако, категорически отвергают эти обвинения.

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