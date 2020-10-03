Президент Азербайджана считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны соблюдать нейтралитет

«Мы думаем, что три страны (Россия, США и Франция - прим. ТАСС) должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет. Это важно», - сказал азербайджанский лидер в интервью, текст которого опубликован в субботу на его официальном сайте.

Алиев отметил, что у азербайджанской стороны вызывают беспокойство сделанные в последние дни заявления, «демонстрирующие определенные изменения в нейтральной позиции».

«Каждая страна может иметь свою позицию, это нормально. Но если вы посредник в таком чувствительном вопросе, то должны выступать с такой [нейтральной] позиции. Если вы хотите выступать со своей национальной позиции, тогда должны выйти из сопредседательства в Минской группе. Если вы посредник, то должны быть нейтральным», - отметил Алиев, не уточнив, какую из трех стран имеет в виду - Россию, США или Францию.

Президент Алиев также заявил, что Азербайджан категорически против перерастания карабахского кризиса в региональный конфликт. Он выразил уверенность, что страны региона - Турция, Россия и Иран - «никогда не допустят этого».

Алиев в очередной раз заявил, что Турция «ни в какой форме» не вовлечена в противостояние.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть информация, которая показывает, что боевики сирийских джихадистских группировок перебрались в Газиантеп [город на юго-востоке Турции, бывший Айнтап], чтобы добраться до театра военных действий в Нагорном Карабахе.

Глава Елисейского дворца утверждал, что эта информация «подтверждена фактами». По словам Макрона, у России также есть информация об этом.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что знаком с этими данными и «надеется, что эти данные не соответствуют действительности».