Помпео: «Конфликт не должен приобрести международный характер»

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга с журналистами в пятницу выразил надежду, что информация о сирийских боевиках- исламистах, отправленных в Азербайджан через Газиантеп (Турция), окажется неверной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть информация, которая показывает, что боевики сирийских джихадистских группировок перебрались в Газиантеп [город на юго-востоке Турции, бывший Айнтап], чтобы добраться до театра военных действий в Нагорном Карабахе.

Глава Елисейского дворца утверждал, что эта информация «подтверждена фактами». По словам Макрона, у России также есть информация об этом.

«Я также видел эти данные, на самом деле это все, что я могу сказать в данный момент. Я надеюсь, что это не тот случай. Мы видели, как сирийских боевиков переправляют из Сирии в Ливию. Это породило еще больше нестабильности, потрясений, боев и меньше мира. Я думаю, что то же самое будет и в случае с нагорно-карабахским конфликтом. Так что я надеюсь, что эти данные не соответствуют действительности», - сказал глава американского дипломатического ведомства Майк Помпео.

Госсекретарь США напомнил, что речь идет о многолетнем конфликте, и «когда напряженность нарастает, третьи страны предоставляют вооружение, боеприпасы, ситуация осложняется, увеличивается риск человеческих жертв и уменьшается возможность установления мира».

В четверг в интервью Fox News госсекретарь, говоря о продолжающихся крупномасштабных боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил, что что конфликт не должен приобрести международный характер и что внешние силы должны оставаться в стороне.

«Надеемся, что в ближайшие дни они убедятся, что военным путем решить этнические и политические конфликты невозможно, а вмешательство третьих стран только усугубит проблему», - добавил госсекретарь США.

Сегодня стало известно, что глава департамента Европы и Евразии Госдепартамента, посол Филип Рикер 3-5 октября посетит Стамбул и Анкару.

Высокопоставленный дипломат обсудит с официальными лицами Турции возможности развития сотрудничества между двумя странами и ситуацию в Средиземноморье и на Кавказе.