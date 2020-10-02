Помпео: США призывают к прекращению огня и осуждают вмешательство третьих сил в карабахский конфликт

США призывают противоборствующие стороны к прекращению огня и осуждают вмешательство третьих сил в карабахский конфликт, вчера в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы против интернационализации конфликта и считаем, что внешние силы должны оставаться в стороне. Мы призываем к прекращению огня», - сказал Помпео, подчеркнув, что американская администрация говорила с руководителями Армении и Азербайджана, призвав их прекратить огонь.

«Надеемся, что в ближайшие дни они убедятся, что военным путем решить этнические и политические конфликты невозможно, а вмешательство третьих стран только усугубит проблему», - добавил госсекретарь США.

Минувшей ночью, пресс-служба премьер-министра Армении сообщила, что премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Согласно официальному Еревану, Пашинян подчеркнул необходимость вывода наемников и террористов из региона, без чего прекращение огня невозможно.