«На северном и южном направлениях группировками противника в основном руководят по-арабски» - Армия обороны Карабаха

У убитого азербайджанского офицера была обнаружена рация израильского производства, в результате расшифровки разговоров выяснилось, что на северном и южном направлениях группировками «в основном руководят по-арабски». Об этом сегодня утром на пресс-конференции в Степанакерте заявил заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха, полковник Артур Саргсян.

«Выводы оставляю делать вам», - сказал полковник.

Саргсян сообщил, что накануне по всему фронту велись интенсивные бои. «Противник продолжал атаковать позиции Армии обороны, применяя самолеты, вертолеты, тяжелую артиллерию, весь ракетно-артиллерийский арсенал, используя также бронетанковые подразделения и отряды специального назначения, - отметил заместитель командующего Армией обороны. - Динамика боевых действий, примененное вооружение, военная техника и численность личного состава были беспрецедентными, особенно на северном и южном направлениях».

По его словам, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не зафиксировано.

В течение ночи напряжение несколько снизилось, но артобстрел продолжался.

«Подразделения Армии обороны блестяще и безупречно выполнили поставленные перед ними задачи, провалив все попытки противника продвинуться вперед. Потерпев неудачу, противник и на этот раз, в соответствии со своим почерком, нацелился на армянские населенные пункты и мирное население, в частности, города Мартуни, Мартакерт, Гадрут, в результате чего в городах также были ранены представители СМИ, в том числе иностранных», - сказал Артур Саркисян.

«Потери противника составили: 39 бронетранспортеров, 4 самолета Су-25, 3 вертолета Ми-24, 17 [ударных] беспилотников, потери личного состава - около 830 человек. Уничтожен также артиллерийский дивизион», - сообщил полковник.

«К сожалению, в боях за защиту Родины пожертвовали своими жизнями 54 бойца Армии обороны. Я выражаю всем нам соболезнования. Количество раненых уточняется, у нас достаточно много раненых», - отметил Артур Саргсян.

Отметим, что Азербайджан не раскрывает свои военные потери, сообщая лишь о жертвах среди гражданского населения.

По просьбе одного из журналистов комментируя присвоение командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну звания «Герой Арцаха», полковник заявил: «Командир оборонительного района Армии обороны с начала Арцахской освободительной войны и до сих пор находится в строю и принимает активное участие, был неоднократно ранен, в том числе и в Арцахской войне, и в четырехдневной войне, и в результате своих умелых действий обеспечил стабильную оборону на северном направлении и выполнение задач стратегического значения, учитывая, что в этом направлении противник использовал беспрецедентное число личного состава, вооружения и военной техники».