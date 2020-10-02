Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и командир воинской части «Ехникнер» Карен Джалавян (справа)

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян присвоил высшее звание «Герой Арцаха» легендарному командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну.

Награждение состоялось на боевом командном пункте Армии обороны в присутствии высшего командования Армии обороны Карабаха.

«Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарной воинской части «Ехникнер», в результате которых не только захвачены необходимые стратегические высоты и точки, но и противнику были нанесены довольно большие потери. И не только сегодня, но и в последние несколько дней», - сказал Арутюнян.

«Хочу выразить особую благодарность всем солдатам, офицерам, это общая награда. Конечно, мы отметим подвиги всех, но я не мог ждать, увидев то, что было сделано сегодня. Хочу выразить благодарность, преклониться перед всеми вами и особенно перед Вами, г-н Далавян. Ваш подвиг армянский народ будет еще долго помнить и ценить», - сказал лидер Карабаха.

Ниже приводим видеоматериал Министерства обороны Нагорного Карабаха:

Back to top
XS
SM
MD
LG