Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»

Награждение состоялось на боевом командном пункте Армии обороны в присутствии высшего командования Армии обороны Карабаха.

«Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарной воинской части «Ехникнер», в результате которых не только захвачены необходимые стратегические высоты и точки, но и противнику были нанесены довольно большие потери. И не только сегодня, но и в последние несколько дней», - сказал Арутюнян.

«Хочу выразить особую благодарность всем солдатам, офицерам, это общая награда. Конечно, мы отметим подвиги всех, но я не мог ждать, увидев то, что было сделано сегодня. Хочу выразить благодарность, преклониться перед всеми вами и особенно перед Вами, г-н Далавян. Ваш подвиг армянский народ будет еще долго помнить и ценить», - сказал лидер Карабаха.

Ниже приводим видеоматериал Министерства обороны Нагорного Карабаха: