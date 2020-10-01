Раненые журналисты Le Monde доставлены в больницу в карабахском городе Мартуни

По сообщению Объединенного информационного центра правительства Армении, двое журналистов французского издания Le Monde были ранены в результате бомбардировки с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни. По предварительным данным, они являются гражданами Франции и уже доставлены в больницу Мартуни.

Также был ранен оператор местной телевизионной компании «Армения» Арам Григорян. В группе находились также другие журналисты. Других данных пока не известно.

Что касается обстановки на линии соприкосновения, сегодня с утра боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта возобновились.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в этой связи отметил: «Как уже сообщала Армия обороны, в целом ожесточенных боев ночью не было, были небольшие боевые действия на тех же участках, противник провел определенную перегруппировку. Однако утром, после рассвета, бои усилились. Несколько минут назад Армия обороны объявила, что мы сбили вертолет, который упал на территории Ирана.

Кстати, сегодня днем пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что вскоре на официальном сайте Армии обороны Карабаха будут опубликованы хорошие новости. Спустя несколько минут на брифинге представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян сказал, что, по всей видимости, хорошая новость касается того, что азербайджанский вертолет был сбит в районе Леле Тепе.

«Вертолет упал на территории Ирана, в связи с чем Армия обороны извинилась перед Исламской Республикой Иран за то, что военные действия на границе часто делают эти процессы неизбежными», - отметил Арцрун Ованнисян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что со вчерашнего дня в интернете циркулирует различная непроверенная информация по поводу новых населенных пунктах и территориях, захваченных Армией обороны Карабаха, и на вопрос, существует ли такая информация, Ованнисян ответил так: « Я ничего не исключаю. Наши вооруженные силы, будучи полностью боеспособными, не всегда ведут только оборонительные бои. Для них было бы странно вести только оборонительные бои».