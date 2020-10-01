В Конгрессе США будет поставлен на голосование проект, осуждающий нападение Азербайджана на Карабах и вмешательство Турции в конфликт

Через несколько часов в Конгрессе США будет поставлен на голосование проект революции, осуждающей нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и вмешательство Турции в конфликт.
В связи с продолжающимися уже пятый день широкомасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе американские законодатели пытаются не только осудить нападение, но и заставить администрацию изменить политику США, что позволит сократить американскую военную помощь режиму Ильхама Алиева и ввести санкции против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за провоцирование региональной войны в условиях пандемии. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.
Документ представила член постоянного комитета по разведке Конгресса США Джеки Спир.
Проект, введенный в обращение во внеочередном порядке, помимо осуждения военного нападения и участия Турции, также призывает посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - Минскую группу ОБСЕ, «обеспечить прекращение наступательных военных действий против Нагорного Карабаха и Армении и внедрение механизмов мониторинга на всей протяженности линии соприкосновения, против чего категорически возражает официальный Баку.
Еще в 2015 году посредники в урегулировании нагорно-карабахского конфликта предложили властям Армении и Азербайджана внедрить механизм расследования нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с целью предотвращения смертоносных атак. Ереван одобрил предложение, Баку выдвинул предварительные условия. «Создание этих механизмов может рассматриваться только в том случае, если оно не будет служить сохранению нынешнего статус-кво, не будет оправдывать оккупацию», - заявил тогдашний министр иностранных дел Азербайджана дел Эльмар Мамедъяров. Спустя несколько месяцев после этого заявления произошла четырехдневная апрельская война 2016 года.
Новая инициатива конгрессмена Спир была одобрена как в демократическом, так и республиканском лагере. Конгрессмены Адам Шифф, Франк Паллоун и Брэд Шерман в последние дни на различных площадках выразили свою поддержку армянской стороне и осудили совместное турецко-азербайджанское нападение на Нагорный Карабах. Эта группа конгрессменов также обратилась к госсекретарю США Майку Помпео с призывом предпринять решительные шаги и осудить провокационную агрессию Азербайджана и деструктивную роль Турции в нападении на Нагорный Карабах.
Авторы нового проекта резолюции напоминают об агрессивной риторике и дестабилизирующих шагах президента Азербайджана Ильхама Алиева перед предпринятым Баку нападением.
Джеки Спир напомнила об угрозах Баку нанести удар по Мецаморской атомной электростанции, также были затронуты факты о направлении Турцией сирийских боевиков-наемников в Азербайджан.
Конгрессмен также представила утверждения армянской стороны, согласно которым турецкие истребители F-16, появившись в воздушном пространстве Армении, нанесли удар и сбили армянский военный самолет.
Истребители F-16 американского производства, которые являются одним из самых больших приобретений турецких ВВС, стали одним из наиболее проблемных вопросов в отношениях между союзниками Анкарой и Вашингтоном. Несмотря на предварительные договоренности, Вашингтон не спешил с завершением крупной военной сделки из-за закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 (S-400). Несколько недель назад американская пресса написала, что усилиями группы членов Конгресса все крупные сделки с Турцией по продаже вооружения как минимум на два года были заморожены.
А на фоне военных столкновений на армяно-азербайджанской границе в июле этого года Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в закон о военной помощи, в рамках которого за последние годы Азербайджан получил помощь на сумму более 100 миллионов долларов. Согласно принятому документу, отныне дипломатические и военные ведомства США должны будут отчитываться перед законодательным органом о действиях иностранных государств, получивших американскую военную помощь, которые до или в ходе получения военной помощи могли нарушить международное право или права человека. По оценке экспертов, эти законодательные изменения могут стать основанием для лишения Азербайджана военной помощи.
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