Арцрун Ованнисян: Заявление Азербайджана о нанесении удара по Армянской АЭС - это преступление

В течение дня армянские вооруженные силы позволили представителям вооруженных сил Азербайджана забрать оставшиеся на территории тела азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий минувшей ночью. Об этом сообщил журналистам представитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что пресс-секретарь Министерства обороны опубликовала соответствующее видео.

«Это была не единственная территория, есть и другие территории, где остались трупы азербайджанских военнослужащих. В этой связи азербайджанская пресса распространила фальсификации. И здесь возникло интересное забавное противоречие: если эти трупы находились на их территории, то почему они оставались там так долго? Или как в таком случае они находились под нашим контролем и нужно было разрешение или прекращение огня с нашей стороны, чтобы они забрали эти трупы? Сами делайте выводы», - заявил Ованнисян.

Он отметил, что в течение дня азербайджанская пропаганда блеснула очередным «шедевром». «Министерство обороны Азербайджана в ответ на заявления различных армянских частных лиц о нанесении ударов по различным стратегическим объектам Азербайджана официально заявило о намерении нанести удар по Мецаморской АЭС. Каких-либо официальных заявлений со стороны Вооруженных сил Армении о нанесении удара по гражданскому, стратегическому или нестратегическому объекту Азербайджана не было. Более того, наши вооруженные силы даже не целятся по домам в азербайджанских селах. Я очень рад, что наши политики, дипломатический корпус, интеллигенция, чиновники начали поднимать этот вопрос в соответствующих органах. Это должно стать поводом для очень важного вывода: это конкретное преступление», - подчеркнул Арцрун Ованнисян.

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян, в свою очередь, осудил посягательства на мирное население и напомнил, что сегодня в результате удара боевого беспилотника противника был ранен житель села Чинари Тавушской области Арамаис Овакимян. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли подсчеты о том, сколько жертв понесла азербайджанская сторона в результате ночного нападения, Арцрун Ованнисян ответил, что на данный момент, согласно фотографическим доказательствам, им известно о выносе 10 трупов. «Если принять во внимание, что здесь их 10, а есть и другие места, из которых они не вынесли трупы, и не все погибшие остались на поле, многих они могли унести с собой, и не все сразу умерли. Я не хочу создавать впечатление, что все 100 были убиты, но получается, что группа примерно из 100 человек понесла значительные потери, которые, возможно, составили до 25, 30 или 40 процентов», - отметил он.

Что касается нынешней ситуации на границе, то Арцрун Ованнисян сообщил, что после полудня начались удары беспилотников, которые продолжались до 19:30, на данный момент ситуация относительно спокойная. «Армянские вооруженные силы полностью контролируют свои позиции, достаточно хорошо наблюдают за всеми передвижениями противника, будь то воздушными или наземными, и готовы к любому посягательству», - заявил он.

Ранее на брифинге в Иджеване Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате диверсионного нападения, предпринятого минувшей ночью азербайджанскими вооруженными силами в направлении сел Мовсес и Айгепар Тавушской области Армении, потери противника составили до 20 человек. Вследствие ночных боевых действий у армянской стороны погибших и раненых нет.