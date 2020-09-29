Премьер: Армения и Карабах дадут адекватный военно-политический ответ

При активной политической и военной поддержке Турции Азербайджан расширяет географию боевых действий, перемещая их на территорию Армении, написал в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения и Арцах дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональный мир и стабильность», - написал он.

Напомним, что официальная Анкара опровергает сообщение Министерства обороны Армении о том, что многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении.