Турецкий истребитель F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС РА - МО РА

Турецкий истребитель F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 Военно-воздушных сил Армении, летчик погиб, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня в 10:30 принадлежащие ВВС Турции истребители F-16 поднялись в воздух с аэродрома «Гянджа» Азербайджанской Республики и обеспечивали удары взлетевших с аэродрома «Даляр» азербайджанских СУ-25 и турецких БПЛА «Байрактар» по населенным пунктам Армении Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС. За данный период боевые задачи по огневой поддержке подразделений войск ПВО ВС Армении выполняла своя авиация», - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Степанян, многофункциональный истребитель F-16 Турции, по данным средств объективного контроля, находился на глубине 60 километров и на высоте 8200 метров.