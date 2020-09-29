Кремль призвал страны не подливать масла в огонь карабахского конфликта

«Россия хочет прекращения боевых действий и предупреждает, что оказание военной помощи любой из сторон приведет к еще большему обострению напряженности», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина еще раз подчеркнул, что карабахский конфликт имеет только политическое решение, и призвал страны не подливать масла в огонь, не указав, о каких именно станах идет речь.

Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан «и на поле боя, и за столом переговоров».

Примечательные заявления сегодня прозвучали и в Госдуме РФ. Россия заинтересована в скорейшем прекращении конфликта и урегулировании ситуации вокруг Карабаха, решающую роль здесь должны сыграть миротворческие силы Российской Федерации, заявил сегодня депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить Нагорный Карабах к России.

Госдума сегодня обсудила и приняла проект заявления по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвала к прекращению боевых действий, а также предложила посредническую помощь для мирного урегулирования. Согласно заявлению, подготовленному комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутаты Госдумы выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы. Подобные нейтральные заявления уже сделали Кремль и МИД России.

Сегодня с заявлением выступил бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в период президентства которого в 2011 году в последний момент провалился казанский вариант урегулирования карабахского конфликта.

«Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами. Я лично неоднократно убеждался в этом, в том числе когда во время переговоров между лидерами двух стран выступал в качестве посредника», - написал в Facebook Медведев.

По мнению зампреда Совета безопасности России, сейчас всем сторонам необходимо успокоиться, «прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта». «Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — написал Медведев.

Сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанская армия бомбит территорию Республики Армения, в частности Варденисский район, уже есть одна жертва среди мирного населения. Российские информационные агентства активно распространяют эту информацию.

Российские эксперты практически единогласно заявляют, что в случае распространения боевых действий на территорию Республики Армения Россия, как гарант безопасности Армении и член ОДКБ, будет вынуждена вмешаться и помочь армянам.

Посол Армении в России Вардан Тоганян сегодня сказал ТАСС, что Армения еще не обращалась в ОДКБ, добавив, однако, что обсуждаются все варианты. Секретариат ОДКБ ожидает обращения Армении, чтобы обсудить вопрос обстрелов населенных пунктов Армении со стороны Азербайджана, сегодня заявил пресс-секретарь ОДКБ организации Владимир Зайнетдинов.

Российские эксперты считают, что нагорно-карабахский конфликт может перерасти в российско-турецкий, так как сегодня в Карабахе, по их мнению, решается вопрос о том, кто является основным игроком на Южном Кавказе - Россия или Турция. Азербайджан начал эту войну, будучи убежденным, что сегодня основным игроком в регионе является Анкара, считает российский политолог Аркадий Дубнов.

«Турция - не просто региональная держава, Турция - лидер тюркского мира. Турция - знаменосец пантюркизма. Конечно, именно Турция в первую очередь стоит за решением Баку начать войну. Никто не сомневается, что войну начал Азербайджан. И начал лишь по той причине, что получил полную поддержку Турции», - сказал эксперт в эфире Русской службы Радио Свобода.