Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

ВС Азербайджана обстреливают Варденисский район Армении, убит один мирный житель

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района Армении, в том числе атакуя мирное население, в результате чего погиб один мирный житель.

Об этом в распространенном заявлении сообщает МИД Армении, подчеркивая, что Азербайджан расширяет зону военных действий, включая в нее также территорию Республики Армения.

Еще до применения авиации в направлении Вардениса и обстрела сел МИД Армении выступил сегодня с другим заявлением, в котором опроверг информацию азербайджанской стороны о том, что из Варденисского района Армении ракетами был обстрелян Дашкесанский район Азербайджана.

В МИД Армении подчеркнули, что «посредством этой лживой информации азербайджанская сторона готовит почву для расширения географии боевых действий, в том числе для осуществления агрессии против Армении».

Через несколько минут после этого заявления стало известно, что Азербайджан обстрелял военную часть ВС Армении в Варденисе, а также применил авиацию.

Как сообщил сегодня утром на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, азербайджанский беспилотник в Вардениссе также подбил гражданский автобус, который загорелся. По предварительной информации, автобус был пуст.

«Взербайджанские БПЛА и авиация нанесли удар в направлении Вардениса. Беспилотники также атаковали мирных жителей. Несколько минут назад мы опубликовали материалы о том, как горит гражданский автобус», - сказал Арцрун Ованнисян.

Жительница общины Мец Масрик Варденисского района Ирина Гаспарян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметила, что несколько раз стреляли по прилегающим к селу территориям, добавив, что паники нет и никто не собирается покидать свои дома. «Постоянно слышна стрельба... Мы опешили, потому что с 1990-х годов подобного не слышали. Ситуация ужасная. Последние 20 минут царит тишина, но до этого много стреляли. И мы видели дым. К сожалению, у нас в Варденисе также есть погибший. Говорят, что стреляли по Норакерту, Покр Масрику. Паники нет, никто не уходит», - сказала она.

По сообщению армянской стороны, сегодня с раннего утра азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные наступательные действия практически по всей протяженности карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. «В ходе наступательных действий по отдельным направлениям азербайджанская сторона применяет тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А. Применение ТОС, «Смерч» и других крупнокалиберных систем меняет логику и масштаб военных действий, выводя их на новый уровень, в связи с этим армянские ВС вынуждены применить виды вооружений и военной техники, имеющие огневое поражение большой площади и, как результат, большое разрушительное воздействие на живую силу, движимое и недвижимое имущество», - отмечает военное ведомство Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, в каких направлениях были предприняты эти атаки, Арцрун Ованнисян ответил: «В основном в тех же направлениях: бои шли на северном и южном участках границы Арцаха, в долине Аракса, в Талишском направлении, Матагисском направлении, в определенной степени в Аскеранском направлении».

По официальным данным, с 27 сентября до сих пор в результате военных действий погибли 83 армянских военнослужащих. Число погибших среди мирного населения достигло 5, ранены 30 человек.

Азербайджан не предоставляет информации о потерях среди своих военных, лишь заявляет, что с 27 сентября до сих пор погибли 10 мирных жителей, 30 - были ранены.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG