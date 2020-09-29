ВС Азербайджана обстреливают Варденисский район Армении, убит один мирный житель

Об этом в распространенном заявлении сообщает МИД Армении, подчеркивая, что Азербайджан расширяет зону военных действий, включая в нее также территорию Республики Армения.

Еще до применения авиации в направлении Вардениса и обстрела сел МИД Армении выступил сегодня с другим заявлением, в котором опроверг информацию азербайджанской стороны о том, что из Варденисского района Армении ракетами был обстрелян Дашкесанский район Азербайджана.

В МИД Армении подчеркнули, что «посредством этой лживой информации азербайджанская сторона готовит почву для расширения географии боевых действий, в том числе для осуществления агрессии против Армении».

Через несколько минут после этого заявления стало известно, что Азербайджан обстрелял военную часть ВС Армении в Варденисе, а также применил авиацию.

Как сообщил сегодня утром на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, азербайджанский беспилотник в Вардениссе также подбил гражданский автобус, который загорелся. По предварительной информации, автобус был пуст.

«Взербайджанские БПЛА и авиация нанесли удар в направлении Вардениса. Беспилотники также атаковали мирных жителей. Несколько минут назад мы опубликовали материалы о том, как горит гражданский автобус», - сказал Арцрун Ованнисян.

Жительница общины Мец Масрик Варденисского района Ирина Гаспарян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметила, что несколько раз стреляли по прилегающим к селу территориям, добавив, что паники нет и никто не собирается покидать свои дома. «Постоянно слышна стрельба... Мы опешили, потому что с 1990-х годов подобного не слышали. Ситуация ужасная. Последние 20 минут царит тишина, но до этого много стреляли. И мы видели дым. К сожалению, у нас в Варденисе также есть погибший. Говорят, что стреляли по Норакерту, Покр Масрику. Паники нет, никто не уходит», - сказала она.

По сообщению армянской стороны, сегодня с раннего утра азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные наступательные действия практически по всей протяженности карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. «В ходе наступательных действий по отдельным направлениям азербайджанская сторона применяет тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А. Применение ТОС, «Смерч» и других крупнокалиберных систем меняет логику и масштаб военных действий, выводя их на новый уровень, в связи с этим армянские ВС вынуждены применить виды вооружений и военной техники, имеющие огневое поражение большой площади и, как результат, большое разрушительное воздействие на живую силу, движимое и недвижимое имущество», - отмечает военное ведомство Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, в каких направлениях были предприняты эти атаки, Арцрун Ованнисян ответил: «В основном в тех же направлениях: бои шли на северном и южном участках границы Арцаха, в долине Аракса, в Талишском направлении, Матагисском направлении, в определенной степени в Аскеранском направлении».

По официальным данным, с 27 сентября до сих пор в результате военных действий погибли 83 армянских военнослужащих. Число погибших среди мирного населения достигло 5, ранены 30 человек.

Азербайджан не предоставляет информации о потерях среди своих военных, лишь заявляет, что с 27 сентября до сих пор погибли 10 мирных жителей, 30 - были ранены.