Госдума России приняла заявление по ситуации в Карабахе

Госдума РФ сегодня приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает обе стороны прекратить огонь и выражает готовность оказать посредническую помощь для мирного урегулирования.

В частности, российские депутаты «выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы». Сообщает государственное агентство ТАСС.

«Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», - говорится в тексте заявления.

Проект заявления был принят единогласно. После голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова незамедлительно донести до сведения коллег из парламентов Армении и Азербайджана данное решение. «И еще раз подчеркнуть, что мы за дипломатический путь урегулирования конфликта, за политические решения», - добавил он.