Чавушоглу: «Мы стоим на стороне Азербайджана и на поле боя, и за столом переговоров»

«Этот вопрос имеет лишь одно решение – Армения должна вывести свои войска с территорий Азербайджана. До тех пор, пока это не произойдет, проблема решена не будет», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Вместе с вице-председателем правящей партии «Справедливость и развитие» Нунаном Куртулмушем Чавушоглу сегодня посетил посла Азербайджана в Анкаре Хазара Ибрагимова.

В заявлении после встречи глава МИД Турции отметил, что Минская группа ОБСЕ, несмотря на «поддерживающие территориальную целостность Азербайджана революции ООН», не предприняла четких шагов для решения конфликта.

«Турция, особенно после нашего прихода к власти, приложила много усилий для решения этого вопроса политическим, мирным путем. Однако и они не дали результата», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции вновь выразил поддержку братскому Азербайджану, подчеркнув, что турецкая дипломатия также работает в интересах азербайджанских стремлений.

«Мы стоим на стороне Азербайджана и на поле боя, и за столом переговоров. Мы хотим полностью решить эту проблему, чтобы мир и благополучие были установлены на Кавказе, в этом регионе. Пусть будут освобождены оккупированные азербайджанские земли. Около миллиона наших азербайджанских братьев, ставших беженцами, вернутся в свои дома», - заявил турецкий министр.