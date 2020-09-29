В Ереване опровергают заявления Азербайджана об обстреле с территории Армении

С таким заявлением 29 сентября утром выступило Министерство иностранных дел Армении.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем МИД Анной Нагдалян, также говорится:

«Это дезинформация, абсолютная ложь, она направлена на то, чтобы подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе для осуществления агрессии против Республики Армения.

Мы решительно осуждаем попытки Азербайджана и дальше дестабилизировать региональный мир и безопасность, вся ответственность за которые лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».