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Армения

В Ереване опровергают заявления Азербайджана об обстреле с территории Армении

Здание МИД Армении в Ереване

«Мы полностью отрицаем обвинение Министерства обороны Азербайджана в адрес Армении в том, что из Варденисского района Республики Армения ракетами был обстрелян Дашкесанский район Азербайджана».

С таким заявлением 29 сентября утром выступило Министерство иностранных дел Армении.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем МИД Анной Нагдалян, также говорится:

«Это дезинформация, абсолютная ложь, она направлена на то, чтобы подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе для осуществления агрессии против Республики Армения.

Мы решительно осуждаем попытки Азербайджана и дальше дестабилизировать региональный мир и безопасность, вся ответственность за которые лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».

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