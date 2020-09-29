Армянские ВС вынуждены применить вооружения и военную технику большей дальности и площади поражения

С раннего утра 29 сентября азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные атаки практически по всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе, сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В частности, по ее словам, в ходе наступательных действий по отдельным направлениям азербайджанская сторона применяет тяжелые артиллерийские системы ТОС-1А.

«Применение ТОС, «Смерч» и других крупнокалиберных систем меняет логику и масштаб военных действий, выводя их на новый уровень. В связи с этим Министерство обороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены применить виды вооружений и военной техники, имеющие огневое поражение большой площади и, как результат, большое разрушительное воздействие на живую силу, движимое и недвижимое имущество», - подчеркнула Степанян.



По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, в данный момент подразделения Армии обороны уверенно отражают все попытки нападения противника, причиняя тяжелые потери в живой силе и технике.