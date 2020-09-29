В результате ударов противника по Варденисскому району погибло одно гражданское лицо – МИД Армении

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района Армении, в том числе атакуя мирное население, в результате чего погибло одно гражданское лицо. Об этом заявляет МИД Армении.

Сегодня утром МИД РА опубликовал заявление, в котором указывалось, что Азербайджан распространяет дезинформацию, подготавливая почву для развязывания боевых действий в направлении Варденисского района Республики Армения. Спустя считанные минуты, азербайджанские Вооруженные силы нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района Армении, говорится в новом заявлении МИД.

«Игнорируя продолжающиеся призывы международного сообщества к прекращению боевых действий, Азербайджан при активном поощрении и военно-политической поддержке Турции расширяет зону боевых действий, включая также территорию Республики Армения.

На все последовательные попытки Азербайджана ставить под угрозу региональную безопасность и мир будет дан соразмерный военно-политический ответ со стороны Республики Армения и Республики Арцах», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Отметим, что с начала широкомасштабных военных действий 27 сентября с армянской стороны число погибших среди гражданского населения достигло 5, еще 30 человек были ранены.

Напомним, что Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов и воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты.