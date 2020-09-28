Армия обороны восстановила ряд ранее утраченных позиций – МО РА

Интенсивные бои продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Нагорного Карабаха.

В результате контратаки, предпринятой частями Армии обороны, противник понес большие потери в живой силе и военной технике, Армия обороны восстановила ряд ранее утраченных позиций, говорится в сообщении.

В результате восстановления ряда утраченных позиций несколько десятков трупов противника находятся на армянской стороне, также сообщила Шушан Степанян.

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало соответствующее видео.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.