Ночью бои продолжались, рано утром противник возобновил наступательные действия – пресс-секретарь МО РА

В течение ночи бои продолжались с разной интенсивностью, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По словам Степанян, рано утром противник возобновил наступательные действия, применив артиллерийские средства, бронетехнику, в том числе тяжелую огнеметную систему «ТОС».

«Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских подразделений и предпринимают соответствующие действия, причиняя противнику значительные потери личного состава и техники», - говорится в сообщении.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.