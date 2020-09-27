Пашинян: Я готов погибнуть во имя нашей Родины

«Сегодня я пришел сюда не для того, чтобы как верховный главнокомандующий говорить, на что готовы наши солдаты, наши генералы. Сегодня я пришел сюда, чтобы сказать, на что готов я. Я готов погибнуть во имя нашей Родины», - сегодня на специальном заседании парламента, созванном в связи с боевыми действиями в Карабахе, в частности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армянский народ не стоял и не будет стоять на коленях. Армянский народ должен стоять на этой земле с выпрямленной спиной и ясной мыслью. И когда мы говорим о том, что мы все солдаты, и когда мы аплодируем этим словам, мы говорим одно: стар и млад, женщины и мужчины, чиновники и безработные, сегодня у нас только один посыл друг для друга и для мира – мы должны посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы готовы погибнуть во имя нашей Родины. Мы не уступим ни миллиметра нашей Родины, мы не уступим наше право ни на миллиметр. Мы должны победить, потому что у нас нет варианта поражения. Армянский народ должен существовать вечно. Республика Армения должна существовать вечно. Арцах [Карабах – ред.] должен жить и быть самоопределенным, независимым, мощным и гордым, каким сегодня он является», - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.