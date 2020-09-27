Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Пайлан призвал Анкару взять на себя посредническую роль

Гаро Пайлан

Депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан призвал турецкие власти взять на себя посредническую роль в прекращении огня между армянской и азербайджанской сторонами.

«Между армянскими и азербайджанскими силами в Карабахе происходят широкомасштабные столкновения. Наша страна должна перестать быть стороной, подливающей масло в огонь. В этой войне никто не выиграет, но пострадают армянский и азербайджанский народы. Давайте возьмем на себя ответственность за установление режима прекращения огня», - написал Пайлан в Twitter, указав ссылкой на официальный сайт МИД Турции.

Сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG