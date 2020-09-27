Пайлан призвал Анкару взять на себя посредническую роль

«Между армянскими и азербайджанскими силами в Карабахе происходят широкомасштабные столкновения. Наша страна должна перестать быть стороной, подливающей масло в огонь. В этой войне никто не выиграет, но пострадают армянский и азербайджанский народы. Давайте возьмем на себя ответственность за установление режима прекращения огня», - написал Пайлан в Twitter, указав ссылкой на официальный сайт МИД Турции.

Сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.