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Карабах

В Карабахе сообщают об уничтожении 4 вертолетов, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП ВС Азербайджана

В Министерстве обороны Карабаха сообщили, что частями Армии обороны уничтожены 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе ударные дроны, 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

В сообщении отмечается, что потери Армии обороны Карабаха уточняются.

«Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с северного, южного и юго-восточного направлений. В настоящее время части Армии обороны ведут оборонительные бои на указанных направлениях, пресекая продвижение противника. Противник несет большие потери в живой силе и бронетехнике», - говорится в заявлении Минобороны Карабаха.

Сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

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