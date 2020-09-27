В Карабахе сообщают об уничтожении 4 вертолетов, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП ВС Азербайджана

В сообщении отмечается, что потери Армии обороны Карабаха уточняются.
«Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с северного, южного и юго-восточного направлений. В настоящее время части Армии обороны ведут оборонительные бои на указанных направлениях, пресекая продвижение противника. Противник несет большие потери в живой силе и бронетехнике», - говорится в заявлении Минобороны Карабаха.
Сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.
В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии