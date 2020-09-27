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Карабах

Утром были нанесены удары также по территории Армении в направлении Вардениса - Ованнисян

Представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян, 27 сентября 2020 г.

«На данный момент мы не можем представить сводные данные о потерях», - в ответ на вопрос журналистов заявил представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Боевые действия в данный момент продолжаются, и они довольно интенсивные. Противник во многих местах был отброшен, понеся значительные потери. Он нанес ракетные и авиационные удары по различным объектам Армии обороны, есть определенные разрушения, потери, они в основном незначительные», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что поскольку в настоящее время ведутся бои, они не могут представить сводные данные о конкретных потерях. «Но поскольку бои интенсивные, говорить о том, что потерь вообще не будет или нет, было бы неправильно», - сказал он.

«Значительные разрушения зданий есть в небольших населенных пунктах Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], а также в Степанакерте», - также сказал он.

Представитель объединенного информационного центра подчеркнул, что напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе сохраняется не по всему периметру, и «сегодня утром во время азербайджанских ракетно-артиллерийских ударов, которые в основном были направлены в направлении Арцаха, были нанесены удары также по территории Армении в направлении Вардениса, в других местах в данный момент другой ситуации нет».

Напомним, что утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и двух раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

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