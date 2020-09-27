Лидер Карабаха: Наши ВС крепко стоят на своих позициях, ответ будет соразмерным

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявляет: «Наши Вооруженные силы крепко стоят на своих позициях, ответ будет соразмерным».

«Сегодня рано утром противник начал активный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения в направлении многочисленных мирных населенных пунктов. Мы призываем население укрыться, проявить спокойствие», - написал Арутюнян на своей странице в Facebook, добавив, что немногим ранее встретился с первыми добровольцами.

«Всю ответственность за ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана и оно ответит за каждую потерю», - подчеркнул лидер Карабаха.

По сообщению омбудсмена Карабаха, в результате нападения азербайджанской стороны есть жертвы среди гражданского населения.

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в направлении Арцаха».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха.