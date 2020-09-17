Судьи КС Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян с трибуны Национального собрания принесли присягу

Спустя два дня после избрания двое судей Конституционного суда (КС) - выдвинутый президентом Артур Вагаршян и кандидат от правительства Эдгар Шатирян - с трибуны Национального собрания принесли присягу, поклявшись обеспечить верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно.

Выдвинутый Общим собранием судей Ерванд Хундкарян для того, чтобы вступить в должность судьи КС, подал в отставку как с должности председателя Кассационного суда, так и с должности судьи. Высший судебный совет должен созвать заседание и принять эту отставку. Только после этого может состояться церемония приведения к присяге.

Ни во время выдвижения кандидатов, ни во время выборов не было недостатка в критике. Со стороны правозащитников прозвучали резкие оценки о том, что избранием этих судей вопрос независимости КС так и не был решен, общественное доверие к суду не восстановлено.

Никол Пашинян вчера по большому счету защитил новоизбранных судей КС, заявив, что кризис вокруг Конституционного суда завершен, хотя и добавил, что сформированный КС не является идеальным. И Шатирян, и Вагаршян считают, что премьер-министр имел в виду не новоизбранных судей.

Впереди выборы председателя Конституционного суда. Шатирян не исключает, что будет баллотироваться. «Если подходить к вопросу теоретически, я вижу на этой позиции каждого из девяти судей», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что бывший председатель Конституционного суда Грайр Товмасян также, по сути, имеет право баллотироваться на эту должность, и видит ли его Шатирян на этой должности, последний ответил: «Считаю возможным либо самовыдвижение, либо выдвижение судьями на пост председателя КС, другой вопрос, будет конкретный субъект Х избран или нет, я не хочу персонифицировать».

У Артура Вагаршяна нет амбиций стать председателем, но и Грайра Товмасяна он не видит на этой должности. Он стал кандидатом, набравшим наибольшее число голосов в парламенте, но все еще считает, что стал судьей благодаря божественному чуду.

На вопрос, видит ли он Грайра Товмасяна на этой должности, Вагаршян ответил: «Нет».