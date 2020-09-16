Кризис вокруг Конституционного суда завершился - Пашинян

«В процессе избрания судей Конституционного суда были люди и круги, которые постоянно хотели говорить о ценностях революции и пытались сравнить ситуацию с ценностями революции. И было впечатление, что политическая команда, возглавлявшая революцию, вообще не имеет представления о ценностях революции, а люди, узнавшие о революции через неделю после 8 мая, стали ярыми защитниками ценностей революции. Разве это так? Я хочу сказать, что нет, это не так» - сказал премьер.

Продолжив, он отметил, что в каждой ситуации есть группы и силы - политические и неполитические, которые хотят «от имени общества разместить в определенных местах свою повестку дня, интересы, людей, кандидатов, исполнителей своей воли».

«И я считаю, что в Национальном собрании произошло очень важное событие: кризис вокруг Конституционного суда завершился, он закрыт», - подчеркнул премьер-министр Армении, в то же время отметив, что это не означает, что сформирован идеальный Конституционный суд, а правительство выдвинуло своего кандидата, «приняв решение в рамках своих полномочий».

Напомним, что Национальное собрание вчера закрытым тайным голосованием избрало всех трех кандидатов, выдвинутых на должности судей КС – Артура Вагаршяна, Ерванда Хундкаряна и Эдгара Шатиряна. Обсуждение по вопросу избрания состоялось два дня назад, в ходе обсуждения звучало много критики.

Обе оппозиционные фракции парламента бойкотировали голосование, а независимый депутат Арман Бабаджанян заявил, что проголосует против всех кандидатов.