По мнению представителей гражданского общества, избрание судей КС не решило вопрос независимости Высокого суда

По убеждению представителей гражданского общества, правящая фракция «Мой шаг» сегодняшним избранием судей Конституционного суда так и не решила вопрос доверия и независимости Высокого суда.

««Мой шаг» предал ценности революции» - Нина Карапетянц

Как отметила правозащитница, председатель «Хельсинкской ассоциации» Нина Карапетянц, «Мой шаг» предал ценности революции, и Конституционный суд (КС) снова оказался в руках преступного режима.

«Я утверждаю, что этим голосованием Конституционный суд был передан преступному режиму, то есть вакантные должности заняли люди, которые служили преступному режиму, в частности, Хундкарян и Шатирян. Я утверждаю, что Хундкарян и Шатирян являются частью прежнего режима. Кандидатуру Хундкаряна вообще не следовало обсуждать, потому что это был один из неприемлемых вариантов, только число его решений, ставших предметом рассмотрения Европейского суда, и его пребывание на некоторых должностях подсказывают, что этот человек явно служил преступному режиму. Я сожалею, но, по моему мнению, этими действиями «Мой шаг» предал революцию», - сказала Карапетянц.

Правозащитница подчеркивает, что сожалеет о том, что депутаты правящей фракции, на волне революции оказавшиеся в Национальном собрании, оторваны от реальности, при желании они могли бы увидеть, какие должности занимали и какие решения принимали избранные ими члены КС. Нина Карапетянц указала на дело о закрытии телеканала «А1+», к которому также был причастен Ерванд Хундкарян.

Не найдя никакого объяснения сегодняшнему выбору правящей партии в парламенте, правозащитница не исключила, что решение о замене Конституционного суда вновь прежними кадрами, возможно, является результатом определенных договоренностей между нынешней и прежней властью. Отсутствие реальных изменений не только в Конституционном суде, но и в правоохранительной и судебной системах вынуждает правозащитницу думать, что создается возможность для прежних властей избежать привлечения к ответственности.

«Конституционный суд пополнили люди, у которых нет и не может быть желания осуществить какие-либо изменения, потому что логика подсказывает, что если бы в стране произошла революция, Хундкарян должен был бы сидеть, но совершенно в другом месте и в совершенно другом статусе», - сказала Карапетянц.

«Члены Конституционного суда должны быть также хорошими гражданами, которые думают о государстве и не являются конформистами» - Даниэл Иоаннисян

Другой представитель гражданского общества, руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян напомнил, что кризис Конституционного суда имел два основания. Одно из них - отсутствие общественного доверия, второе - отсутствие независимости многих судей. Между тем, сегодняшним голосованием правящая фракция «Мой шаг» не решила ни одну из этих проблем.

По словам Иоаннисяна, члены Конституционного суда должны быть не только хорошими юристами, но и хорошими гражданами, которые думают о государстве, не являются конформистами и в кризисных ситуациях могут действовать самостоятельно и на благо Республики Армения.

«Эти трое судей не пользуются таким общественным доверием. Достаточно отметить, что более 100 общественных организаций в рамках национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства призвали отклонить этих трех кандидатов. Во-вторых, по крайней мере, некоторые из этих трех кандидатов не только прежней своей деятельностью не показали, что они являются независимыми и беспокоящимися о государстве гражданами, но, напротив, доказали, что не независимы и склонны к зависимости. В этом плане я не считаю, что кризис Конституционного суда разрешен, к сожалению», - подчеркнул Иоаннисян.

«Между Хундкаряном и Грайром Товмасяном нет никакой разницы» - Артур Сакунц

По словам главы Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитника Артура Сакунца, сегодняшним голосованием в парламенте власть так и не восстановила доверие общества к Конституционному суду.

Правозащитник считает примечательным то обстоятельство, что в ходе обсуждения избрания судей Конституционного суда в парламенте не поднимались вопросы, касающиеся демократических ценностей, прав человека, роли Конституционного суда. По словам Сакунца, казалось, что решается чисто технический вопрос. В Конституционном суде было три вакантных должности, которые были просто заняты другими лицами, которые, по словам Сакунца, ничем не отличаются от бывших членов. Следовательно, весь этот процесс был бессмысленным.

«Если бы вместо того, чтобы прилагать все эти усилия, они просто попытались начать диалог и прийти к согласию и с Товмасяном, и с Гюлумян, был бы достигнут тот же результат. Сейчас возникает вопрос: стоило ли тратить столько времени, ресурсов, все это проводить, когда можно было достичь такого же соглашения и с Товмасяном, и с другими членами КС? То есть не понятна даже логика. Почему это возможно с Хундкаряном, но не с Грайром Товмасяном?» - отметил правозащитник.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что он не видит никакой разницы между Хундкаряном и Товмасяном, Сакунц ответил: «Естественно, это было чисто механическое изменение без какой-либо содержательной основы».