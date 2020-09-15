Все три кандидата избраны судьями Конституционного суда

По словам председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна, в голосовании по всем кандидатам приняли участие 88 депутатов.

Согласно озвученным им данным, 84 депутата проголосовали за выдвинутого Общим собранием судей кандидата Ерванда Хундкаряна, 2 депутата проголосовали против, 2 бюллетеня признаны недействительными; 86 депутатов проголосовали за выдвинутого президентом Армении кандидата Артура Вагаршяна, один депутат проголосовал против, один бюллетень признан недействительным; за выдвинутого правительством кандидата Эдгара Шатиряна проголосовали 85 депутатов, 3 депутата проголосовали против.

Отметим, что накануне оппозиционные фракции парламента Армении заявили, что их представители не примут участия в голосовании.

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян заявил, что судьи Конституционного суда приступят к своим полномочиям с момента принесения присяги в парламенте.