Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Все три кандидата избраны судьями Конституционного суда

Здание Конституционного суда Армении

Сегодня Национальное собрание закрытым тайным голосованием избрало всех троих кандидатов, выдвинутых на должности судей Конституционного суда.

По словам председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна, в голосовании по всем кандидатам приняли участие 88 депутатов.

Согласно озвученным им данным, 84 депутата проголосовали за выдвинутого Общим собранием судей кандидата Ерванда Хундкаряна, 2 депутата проголосовали против, 2 бюллетеня признаны недействительными; 86 депутатов проголосовали за выдвинутого президентом Армении кандидата Артура Вагаршяна, один депутат проголосовал против, один бюллетень признан недействительным; за выдвинутого правительством кандидата Эдгара Шатиряна проголосовали 85 депутатов, 3 депутата проголосовали против.

Отметим, что накануне оппозиционные фракции парламента Армении заявили, что их представители не примут участия в голосовании.

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян заявил, что судьи Конституционного суда приступят к своим полномочиям с момента принесения присяги в парламенте.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG