Глава КГД: В Армении нет привилегированных бизнесменов

«Особенно в последние два года для КГД привилегированных не существует, и это мы много раз доказывали своей работой. КГД в целом осуществляет функции по отношению к тем хозяйствующим субъектам, в связи с которыми у него есть соответствующее основание, соответствующие поводы. В КГД уже давно не инициируют мероприятий, проверок, мотивированных личностью бизнесмена. Заверяю вас в этом», - сказал Ованнисян.

В состав Комитета госдоходов входит следственное управление, которое раскрывает преступления экономического характера. На вопрос, будут ли в ближайшее время новые разоблачения, Эдуард Ованнисян дал краткий ответ: «Давайте подождем».

Вчера КГД заявил о возбуждении нового уголовного дела, связанного с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, которое касается раздачи избирательных взяток на парламентских выборах 2012- го и 2017 годов.

Эдуард Ованнисян предпочел не раскрывать других подробностей. «Орган предварительного следствия уже опубликовал информацию в допустимых пределах. Не выходя за эти рамки, позвольте мне кратко представить, что случаи касаются выборов 2012-го и 2017 годов в Национальное собрание пятого и шестого созывов соответственно», - сказал он.

Комитет государственных доходов также возбудил уголовное дело против бывшего посла Армении в Ватикане, зятя бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна по признакам незаконного обогащения, представления ложных сведений в декларации и легализации имущества, полученного преступным путем. И в этом случае чиновник лишь упомянул, что дело уже находится в ведении других органов. «Ходатайство органа предварительного следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Микаэла Минасяна в настоящее время находится в юрисдикции судов. Подождем и увидим, какой будет оценка», - сказал он.

Касаясь недавних акций протеста торговцев одеждой, Эдвард Ованнисян сказал, что цены на таможенное оформление были пересмотрены. Продавцы одежды жаловались, что товары отныне будут проходить таможенное оформление не в килограммах, а поштучно.

«Таможенное оформление в килограммах было всего лишь временным решением, подходом, предусмотренным для переходного этапа. Рано или поздно мы должны были начать проводить таможенное оформление в полном соответствии с законодательными требованиями. Мы еще раз оценили и пересмотрели цены на товары. Ни у одного хозяйствующего субъекта нет и, на мой взгляд, не может быть каких-либо возражений, связанных с ценами на товары, потому что они крайне разумные. И таможенное оформление должно продолжаться по указанным ценам», - сказал председатель Комитета госдоходов.

Что касается Северной таможни, то правительство уже вложило 5 млрд драмов в строительство ее сервисного центра. Первый этап завершен, в следующем году начнется второй этап.

Власти планируют полностью ввести таможню в эксплуатацию в 2022 году. Отныне экспортное таможенное оформление будет осуществляться в новом центре.

«Центр готов к работе по экспортным сделкам. И мы приглашаем всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспорт через северные ворота, в гюмринский центр внешнеэкономической деятельности для оформления экспортных сделок», - сказал Эдуард Ованнисян.

Власти считают, что строительство в Гюмри Северного сервисного центра внешнеэкономической деятельности повысит экономическую активность во втором по величине городе Армении.