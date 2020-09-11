Импортеры одежды протестуют против изменения процедуры таможенного оформления

Согласно регламенту Евразийского экономического союза, в Армении отныне одежду будут растаможивать не по килограммам, а по количеству. Если раньше, например, импортеры платили за один килограмм одежды, ввезенной из Турции, то теперь им придется платить за каждый предмет одежды отдельно.

«Происходит ценовое изменение, конкретно это наша проблема», - сказал в беседе с Радио Азатутюн работающий в этой сфере Григор Азатян, который является одним из самых активных участников акций протеста.

По его словам, в результате изменений таможенные пошлины в целом увеличиваются примерно в полтора-два раза. «В случае с джинсами цена выросла в полтора раза конкретно по вчерашней фиксированной стоимости», - отметил Азатян.

Два дня назад торговцы встретились с заместителем председателя Комитета государственных доходов (КГД) Шушан Нерсисян. Протестующим сказали, что не могут больше продолжать работать по старой процедуре.

Перед тем, как перейти к новой процедуре, КГД дал хозяйствующим субъектам время, которое закончилось.

По словам Азатяна, не все торговцы могут адаптироваться к повышению таможенных пошлин, в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений это изменение не должно было применяться. «Еще не настал момент для его принятия», - считает он.

Протестующих вчера приняли и выслушали в правительстве. Григор Азатян сообщил Радио Азатутюн, что в ближайшие дни они будут ждать ответа, они требуется разрешить им хотя бы еще один год работать по прежнему регламенту.