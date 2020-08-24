Лилит Макунц: Обсуждались «общие ценностные подходы»

Сегодня в офисе правящей партии «Гражданский договор» состоялась встреча с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Подробностей обсуждения у самого премьер-министра узнать не удалось: он не захотел разговаривать с журналистами. А глава правящей парламентской фракции «Мой шаг» не стала раскрывать все подробности закрытой встречи.

Лилит Макунц была лаконична: четкой повестки дня не было, это была ценностная дискуссия. «Вопросы, связанные с судебно-правовыми реформами, в ближайшее время у нас также есть повестка реформ, связанных с образованием. Есть комиссия по конституционным изменениям, они обсуждают конституционные изменения. И, как я уже отметила, по этим темам обсуждались общие ценностные подходы», - сказала Макунц.

Через два дня правительство должно выдвинуть своего кандидата на должность судьи Конституционного суда (КС), однако до сих пор известно только то, что предварительное согласие дал лишь один человек: кандидат юридических наук, доцент Эдгар Шатирян, который совсем недавно достиг 40-летнего возраста, что является требованием для судьи КС. С Шатиряном депутаты правящей фракции встретились два дня назад.

Шатирян стал известен общественности после того, как в ноябре прошлого года стал членом Комиссии по предотвращению коррупции, выдвинутым правящей фракцией «Мой шаг», но когда его не избрали председателем комиссии, он посчитал свое членство в комиссии нецелесообразным и ушел.

От Макунц мы узнали, что, несмотря на сжатые сроки, глава правительства сегодня не говорил о новом кандидате в судьи КС. «Во-первых, господин Шатирян еще не представлен как кандидат правительства. И, во-вторых, в случае выдвижения какого-либо кандидата мы не считаем правильным высказывать позицию. Этого не может произойти при закрытом тайном голосовании», - сказала она.

После недавних поправок в Конституцию места трех судей Конституционного суда остаются вакантными. Президент выдвинул ​Артура Вагаршяна, кандидатура которого однажды уже была отклонена этим же парламентом, а Общее собрание судей выдвинуло кандидатуру действующего председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна.

Ранее правительство выдвинуло своим кандидатом Ваграма Аветисяна. Однако на фоне протестов правозащитников и осужденных по делам «1 марта» Аветисян отказался баллотироваться на пост судьи КС.

Помимо Эдгара Шатиряна, встреч с другими возможными кандидатами в «Моем шаге» не было.

По словам Лилит Макунц, в основе ценностной дискуссии лежал также вопрос образования. Против руководителя этой сферы Араика Арутюняна уже длительное время проходят акции протеста. На вопрос, довольны ли товарищи по команде его работой, Макунц ответила: «Мы не обсуждали отдельных лиц, кандидатов. Мы обсудили общие подходы, в том числе то, как мы себе представляем и как планируем развитие данных сфер в Республике Армения в том или ином направлении».

В ходе обсуждения, продолжавшегося более двух часов, обсуждалась ситуация с эпидемией коронавируса, вопрос о том, будет ли продлено чрезвычайное положение в Варденисе из-за новой вспышки COVID-19.

«Конкретный случай не обсуждался. Обсуждалась общая ситуация с коронавирусом», - сказала глава фракции «Мой шаг».