Ваграм Аветисян отказался баллотироваться на должность судьи Конституционного суда

Спустя 17 дней после встречи с правящей фракцией «Мой шаг» кандидат в судьи Конституционного суда (КС) Ваграм Аветисян отказался баллотироваться на эту должность.

Заявление об отзыве своего согласия на избрание на должность судьи КС Конституционного суда он представил председателю Национального собрания. Об этом Аветисян сообщил на своей странице в Facebook.

«Считаю получение 80 голосов в Национальном собрании нереалистичным, а участие в дальнейшем процессе избрания на пост судьи Конституционного суда – нецелесообразным», - так обосновал свое решение Ваграм Аветисян.

«Но Национальное собрание еще не приняло решение относительно голосования», - выразил недоумение вице-спикер парламента Ален Симонян. - Фракция «Мой шаг» и правительство - это не отдельные органы. Правительство выдвинуло этого кандидата, то есть, «Мой шаг выдвинул этого кандидата».

Кандидатура Ваграма Аветисяна была выдвинута правительством и была единогласно одобрена на заседании кабмина во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Против его кандидатуры выступили правозащитники и бывшие политзаключенные. Он является сыном бывшего председателя Кассационного суда Давида Аветисяна, а последний, по словам политзаключенных и правозащитников, с 2008 года компостировал политические приговоры.

За этим последовала встреча Аветисяна с провластными депутатами, но после нее кандидат не высказал никакого недовольства.

Сегодня он раскрыл скобки, заявив: «Из встречи с депутатами фракции «Мой шаг» и дальнейших дискуссий мне стало очевидно, что подходы и представления некоторых депутатов о роли Конституционного суда, деполитизации и независимости судьи Конституционного суда не соответствуют моим подходам и представлениям, а в некоторых случаях также неприемлемы для меня».

«Я считаю, что на фоне вопросов, связанных с мнениями, звучащими в Интернете, в СМИ и в разных местах, у г-на Аветисяна сложилось какое-то впечатление, из-за которого он сделал подобное заявление. Но давайте не будем забывать и зафиксируем, что он является кандидатом, выдвинутым фракцией «Мой шаг» и правительством, и правительство не отзывало его кандидатуру, фракция «Мой шаг» не проводила голосование и не заявляла о решении в связи с голосованием», - отметил Ален Симонян.

Депутат оппозиционной фракции НС «Просвещенная Армения» Тарон Симонян сожалеет о решении Ваграма Аветисяна, считает его достойным кандидатом, а этот шаг - сигналом профессионалам, чтобы они не имели дела с правительством.

«У меня нет четкой информации о том, сколько депутатов выступило против него, но доходила некоторая информация о том, что его кандидатура не была однозначно принята во фракции. Когда политические деятели проявляют подобное отношение к профессионалам, остальные профессионалы уже избегают становиться государственными чиновниками, переходят в частный сектор и занимаются частной практикой», - сказал Тарон Симонян.