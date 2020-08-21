Эдгар Шатирян дал предварительное согласие на выдвижение в качестве кандидата на должность судьи КС

Эдгар Шатирян дал предварительное согласие на выдвижение в качестве кандидата на должность судьи Конституционного суда (КС).

В беседе с Радио Азатутюн Шатирян сказал, что не беседовал с премьер-министром Николом Пашиняном. Он не сообщил, кто был его собеседником в правительственных кругах. Шатирян не исключает, что были встречи и с другими людьми.

40-летний кандидат юридических наук, доцент Шатирян стал известен общественности, когда в ноябре прошлого года стал членом Комиссии по предотвращению коррупции, выдвинутым правящей фракцией «Мой шаг». Но когда его не избрали председателем комиссии, он посчитал свое членство в комиссии нецелесообразным и ушел.

«Вопрос касался предварительного согласия на выдвижение кандидатуры на должность судьи Конституционного суда. Была лишь предварительная беседа. Можно сказать, что вопрос находится в зачаточном состоянии. Скорее всего, состоится встреча с представителями правящей фракции, после чего уже и они, и правительство уточнят свою позицию», - отметил Шатирян.

Правительство пока официально не выдвинуло своего кандидата на должность судьи КС. А министр юстиции Рустам Бадасян вчера в эфире Радио Азатутюн, отвечая на вопросы пользователей Facebook, заявил, что обсуждения продолжаются, решение пока не принято.

У правительства есть пять дней на то, чтобы выдвинуть нового кандидата на должность судьи Конституционного суда. Согласно последним конституционным изменениям, выдвижение кандидатов на три вакантных должности судьи КС, которые освободились с 26 июня, должно быть сделано в двухмесячный срок.

На данный момент известны имена двух кандидатов: президент выдвинул ​Артура Вагаршяна, кандидатура которого однажды уже была отклонена этим же парламентом, а Общее собрание судей выдвинуло действующего председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна.

Теперь правительству предстоит сделать вторую попытку. Первый кандидат правительства - Ваграм Аветисян, выдвижение которого раскритиковали правозащитники и осужденные по делам «1 марта», сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на должность судьи КС.