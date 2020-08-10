Полицейские подвергли приводу активистов, протестовавших у здания парламента против эксплуатации Амулсарского рудника

Сегодня группа активистов перед воротами Национального собрания организовала акцию протеста в защиту Амулсара. Хотя активисты заранее планировали провести, по их словам, «спортивное мероприятие» во дворе Национального собрания, но когда они пришли, оказалось, что ворота НС закрыты.

Экологические активисты этой акцией выражают свою солидарность с продолжающейся больше двух лет борьбой жителей Джермука и соседних общин против эксплуатации в Амулсаре золотого рудника. Они требуют от правительства отменить Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) Амулсара. Сегодня у ворот НС они играли в игру «вышибалы» и выкрикивали «Алусар - это гора», когда пришли полицейские и потребовали от них прекратить игру. Участники акции протеста заявили, что они просто играют в «вышибалы» и не нарушают какой-либо закон, затем они оказали сопротивление полицейским, в результате последние подвергли ряд активистов приводу в полицию.

Правозащитница Нина Карапетянц в беседе с Радио Азатутюн сказала, что действия полиции пристрастны, так как ранее перед зданием правительства акцию протеста проводили сотрудники компании «Лидиан Армения», однако полицейские не подвергли тех приводу.

«Это, пожалуй, второй этап, связанный с Амулсаром, потому что на первом этапе насилие вновь было применено на проспекте Баграмяна, когда полицейские применили насилии в отношении Зары Ованнисян на проспекте Баграмяна. Люди просто играли в «вышибалы», никаких проблем не было до того момента, как начали кричать «Амулсар – это гора», всего лишь «Амулсар – это гора», это не был призыв к смене власти или насилию, просто люди выражали свою позицию. Просто хочу напомнить, что всего несколько дней назад перед зданием правительства прошла акция в защиту эксплуатации Амулсарского рудника, и ни один полицейский не подверг их насилию, не было ни одного указания не озвучивать призывы, более того, они имели возможность давать интервью, то есть, беспрепятственно проводили свою акцию. Очевидно, что любая попытка поднять вопрос об Амулсаре встретит такое сопротивление. Но думаю, что борющиеся, как вы видели, это те люди, которые боролись годами, их борьба честная, и они не продались, они не предатели, как некоторые заинтересованные люди пытаются представить. Это честная борьба, и мы победим в этой борьбе. Амулсар останется горой, кто бы ни был - Никол Пашинян или кто другой», - сказала Карпетянц.

Несколько активистов все еще оставались на территории, однако большинство из них были задержаны полицией. Остальные продолжили сидеть на территории близ Национального собрания. Полицейские объяснили свои действия чрезвычайным положением, заявили, что собрания в этот период запрещены.

Напомним, тема Амулсара стала поводом для бурных дискуссий и акций протеста на прошлой неделе, когда охранная служба компании «Лидиан Армения» демонтировала на одном из пунктов в Амулсаре вагоны-домики защищающих Амулсар экологических активистов и установила на том месте свои вагоны-домики. С 4 августа на территории проходили акции протеста с требованием к общинным властям демонтировать вагоны-домики «Лидиан Армения». 7 августа эти вагоны-домики были демонтированы и вывезены с территории.