Ситуация вокруг Амулсара не успокаивается

Уже третий день активисты собираются возле одного из трех пунктов сопротивления Амулсара. Сегодня, несмотря на то, что акция протеста должна была начаться в 17:00, но к этому времени участники акции только подтягивались.

На обочине дороги припаркованы машины, некоторые из них - полицейские, другие - принадлежат гражданам.

На месте сосредотачивается большое число полицейских. Наша видеокамера зафиксировала, как на двух больших автобусах на место были доставлены полицейские силы.

Напомним, что на этом и на других пунктах осуществляли контроль экологические активисты и жители близлежащих общин.

Радио Азатутюн побеседовало с руководителем «Лидиан Армения» по юридической части Хореном Насибяном. Он заявил, что «Лидиан» уже завтра может начать работы в Амулсаре.

«Деятельность «Лидиан Армения» никоим образом не ограничивается, «Лидиан Армения» может уже завтра решить, что начинает строительные работы. У нас там есть охранная служба, есть инвентаризационная комиссия. Время от времени там проводятся работы по очистке, поскольку там столько времени вход не охранялся полицией. На данный момент благодаря новой охранной компании также есть вход. Правда, некоторые ограничения все еще сохраняются, в связи с чем есть и судебное дело, и ряд возбужденных уголовных дел. В любом случае, «Лидиан Армения» в данный момент пытается регламентировать все на территории Амулсара».

Именно на этой территории вчера была напряженная ситуация. Активисты перекрыли дорогу, а полицейские потребовали ее открыть. В конце концов, полицейские подвергли приводу нескольких активистов.

А те граждане, которые не могут приехать в Амулсар, организуют акции протеста в столице. Сегодня у здания правительства прошла акция протеста, полиция сообщает о подвергнутых приводу.