Демонтированы и вывезены с территории Амулсара вагоны-домики охранной службы «Лидиан Армения»

Муниципалитет Джермука при содействии полиции демонтировал на территории Амулсара и перенес с обочины дороги вагоны-домики охранной службы компании «Лидиан Армения».

«Лидиан Армения» считает перенос вагонов-домиков незаконным, отмечая, что их установка на этой территории является законной.

Участники акции протеста считают свое первое требование удовлетворенным, отмечая, что вагоны-домики компании были установлены на общинной территории и поэтому были незаконными. Экологические активисты хотят договориться с муниципалитетом о предоставлении им территории для установки одного мобильного вагона-домика с целью продолжения ночных дежурств, которые они проводили последние два года.

Они также требуют удаления сотрудников охранной службы «Лидиан Армения» с территории Амулсара.

Сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, начальник областного управления полиции отметил, что нет никакого правового основания для подобных действий и это требование не подлежит удовлетворению.

На повестке дня экологических активистов по-прежнему остается главное требование - отменить разрешение, выданное в 2016 году компании «Лидиан Армения» на разработку Амулсарского золотого рудника на основании Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), и провести новые изучения. Они также требуют, чтобы правительство публично представило свою позицию по вопросу эксплуатации рудника.

Активисты в беседе с Радио Азатутюн отметили, что о своих дальнейших действиях объявят позже.