Охранники «Лидиан» демонтировали вагоны-домики экологических активистов

Сегодня на рассвете, по словам защитников окружающей среды, сотрудники службы охраны компании «Лидиан Армения» демонтировали вагоны-домики активистов, перекрывших дорогу к Амулсарскому руднику, и вместо них поставили свои.

Жительница общины Гндеваз, защитница окружающей среды Техмине Енокян с утра находилась возле здания правительства. Она утверждала, что домики активистов находились на общинной территории.

«Она является общинной собственностью укрупненной общины Джермук. Это было зафиксировано решением Административного суда Республики Армения, что отметила полиция посредством Службы принудительного исполнения судебных актов, определив конкретное место, положение, в этом месте домики не находятся на территории, являющейся собственностью компании», - сказала Енокян.

По словам Техмине Енокян, два из трех пунктов сопротивления, ведущих к горе, «Лидиан» демонтировала, взяв под контроль вход в Амулсар.

«Мы вернем позиции, - сказал руководитель организации «Зеленая Армения» Айк Григорян. - Они захватили те пункты, откуда они могут легко войти на территорию Амулсара и проводить свои работы. А этого мы не можем допустить, поэтому мы должны вернуть эти позиции».

Руководитель «Лидиан Армения» по юридической части Хорен Насибян, утверждает, что у них есть все права на территорию, нет никаких ограничений на удаление незаконных вагонов. «Есть часть территории, которая принадлежит по праву собственности, часть территории, о которой мы сейчас говорим. Есть часть территории, которая сдана в аренду или на других правах, что не исключает права владения данной территорией со стороны «Лидиан Армения»», – сказал он.

«Лидиан» заявляет, что на протяжении двух лет они избегали столкновений, в то время как единственным препятствием для работы на месте была, по словам «Лидиан», группа, которая вторглась на их территорию. Полиция не отреагировала на их заявления, поэтому компания сама удалила с территории незаконные вагоны-домики.

По словам Хорена Насибяна, горнодобывающую деятельность они пока не планируют: «Нужно проделать множество подготовительных работ, было повреждено много имущества, компанией должны быть проведены работы по восстановлению этого имущества».

«Амулсар останется горой». С этим лозунгом защитники окружающей среды более двух лет блокировали дороги, ведущие к Амулсару. Они требуют приостановить Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), утверждая, что эксплуатация золотого рудника содержит в себе высокий риск загрязнения воды, воздуха, почвы и окружающей среды курортной зоны.

Так ли это? Чтобы получить ответ на этот вопрос, правительство в прошлом году потратило 400 тыс. долларов, пригласив международных экспертов. В конце концов, команда «Элард» пришла к выводу, что исходных данных было недостаточно для оценки рисков эксплуатации рудника.

Сегодня «Лидиан» заявляет, что все их разрешения на деятельность на территории Амулсара остаются ив силе. Цена на золото находится на рекордно высоком уровне, и компания могла ежемесячно платить в бюджет 70 млн долларов налогов.