Премьер-министр: Севрский договор до сих пор находится в центре внимания официального Еревана

Севрский договор до сих пор находится в центре внимания официального Еревана. Премьер-министр Никол Пашинян направил послание участникам состоявшейся сегодня в Ереване научной конференции, посвященной 100-летию подписания этого международного документа, отметив, что он является историческим фактом и занимает важное место в современной истории армянского народа.

Глава государства напомнил, что Армения в предусмотренных договором рамках признавалась в качестве полноправного члена международных отношений и равноправного субъекта международного права. «Несмотря на то, что Севрский договор так и не был реализован, он продолжает существовать как исторический факт, который отражает наш путь к восстановлению независимой государственности. Наш долг - помнить его, осознавать и сохранять его символ», - сказал Пашинян.

Премьер-министр в послании отметил, что Севрский договор, заключенный в 1920 году между победившими в Первой мировой войне странами и Османской империей, является тем международным документом, которым была признана и закреплена независимость Армении, Республика Армения выступала в качестве полноправной стороны этого договора. «Севрский договор своей 89-й статьей констатировал и закреплял неоспоримую историческую связь армянского народа с Армянским нагорьем, где на протяжении тысячелетий рождался, жил и создавал государственность и культуру армянский народ», - подчеркнул он.

Согласно 89-й статье Севрского договора, делимитация границы между Турцией и Арменией была оставлена на усмотрение США. Позже, президент США Вудро Вильсон решил, что Армения должна получить более половины вилайетов Ван и Битлис, основную часть вилайета Эрзрум, восточную часть вилайета Трабзон – территорию, в три раза превышающую территорию современной Армении, а решение направил европейским державам. Армении также обеспечивался выход к Черному морю.

Директор Института востоковедения, тюрколог Рубен Сафрастян считает, что премьер-министр Пашинян этим посланием подтверждает, что Севрский договор, помимо того, что является историческим фактом, имеет важное значение для Армении и армянского народа. Он рассматривает послание премьер-министра в контексте недавно принятой стратегии национальной безопасности.

«Это тот же подход, который лежит также в основе этого послания, то есть, армянская государственность, которая возникла на Армянском нагорье тысячелетия назад и существует до сих пор, и будет существовать в будущем, но будет существовать не в этой искаженной форме, а достигнет своей конечной цели, то есть, на всей территории Армянского нагорья будет восстановлена армянская государственность», - сказал Сафрастян.

Тюрколог отмечает, что, по сути, впервые в истории независимой Армении глава государства публично ссылается на важнейший договор, заключенный ровно столетие назад. «Полагаться на него как на внешнеполитический фактор на данном этапе нет смысла. На данном этапе еще рано, но очень важно, чтобы мы приняли этот документ к сведению и не только приняли к сведению, но также еще глубже изучили, проанализировали, поняли те геополитические развития, которые могут привести к возрождению этого документа», - отметил Сафрастян.

Рубен Сафрастян также придает важное значение тому факту, что этот вопрос поднял президент Армен Саркисян. В интервью сирийской газете «Аль-Азмена» Саркисян подтвердил, что Севрский договор - законный, межгосударственный, а также де-факто действующий документ. Президент подчеркнул, что решения в части Армении в связи с изменением международной политической обстановки не были осуществлены, однако когда-либо он не был признан недействительным.

«Севрским мирным договором Турция признавала Армению как свободное, независимое государство. Турция и Армения договаривались оставить делимитацию границы между двумя государствами в Эрзурумской, Трапезундской, Ванской и Битлисской провинциях на усмотрение США (на арбитражное решение президента Вудро Вильсона, 100-летие этого решения исполняется 22 ноября этого года) и признать как его решение непосредственно, так и все предложения о предоставлении Армении выхода к морю и демилитаризации всех османских территорий, прилегающих к указанной границе», - сказал президент Саркисян.

Ровно столетие назад договор был подписан в пригороде Парижа – Севре, между Турцией и государствами Антанты, победившими в Первой мировой войне. В договоре 6 статей касаются армянского государства. Однако подписанное султанской Турцией соглашение не было признано кемалистами, пришедшими к власти позже.