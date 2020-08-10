Севрский договор продолжает существовать как исторический факт - премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание участникам научной конференции, посвященной 100-летию подписания Севрского договора.

В послании премьер-министр отметил, что Севрский мирный договор занимает важное место в современной истории армянского народа.

«Следовательно, очень важно, чтобы совершенный нашими учеными объективный анализ подписанного столетие назад этого документа и событий, которые ему предшествовали, был доступен как нашему народу, так и широкому международному сообществу. Сегодняшняя научная конференция служит именно этой цели. Желаю ее участникам плодотворной работы, эффективных обсуждений и новых важных открытий», - сказал Пашинян.



Он подчеркнул, что Севрский договор - исторический факт.

«Он остается таковым до сегодняшнего дня. Чем важен этот договор для армянского народа? Почему он до сих пор находится в центре нашего внимания?

Во-первых, Севрский договор был заключен на основе одной из самых драматических страниц истории человечества - результатов Первой мировой войны, спустя два года после его завершения. Как Версальский договор устанавливал мир в Европе, так и Севрский договор - на территориях Передней Азии, которые ранее принадлежали Османской империи. Он должен был положить конец страданиям и лишениям народов региона, которым они подвергались из-за войны. Он знаменовал конец этих «проклятых лет».

Подобно Версальскому договору в Европе, Севрский договор формировал новую систему межгосударственных отношений в регионе. Он внедрял новые принципы и ценности, устанавливал не только мир, но и справедливость в Передней Азии.

Договор был составлен на основе самых передовых идей того времени. Ключевым здесь был принцип самоопределения и равноправия наций. Он должен был положить конец навязанному империями многовековому рабству, предоставив свободу и независимость народам региона.



Более того, предоставляя право на создание национальных государств на исторических территориях, договор создавал благоприятные условия для сосуществования в регионе мусульманского и христианского народов, мирного сосуществования и сохранения и дальнейшего развития цивилизационного многообразия региона.



Во-вторых, Севрский договор является тем международным документом, которым была признана и закреплена независимость Армении. Республика Армения выступала в качестве полноправной стороны этого договора. Спустя столетия после потери независимости власти Армении впервые подписывали международный договор с великими державами мира. Республика Армения в предусмотренных договором рамках признавалась в качестве полноправного члена международных отношений и равноправного субъекта международного права.



Тот факт, что Армения была стороной договора, также являлся признанием вклада Армении и армянского народа в дело одержанной союзными государствами победы в Первой мировой войне и установления мира. Была подчеркнута и надлежащим образом оценена роль армянского народа в международных отношениях и послевоенном управлении миром.

В-третьих, Севрский договор своей 89-й статьей констатировал и закреплял неоспоримую историческую связь армянского народа с Армянским нагорьем, где на протяжении тысячелетий рождался, жил и создавал государственность и культуру армянский народ», - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Севрский договор был подписан в период после Геноцида армян и готовил почву для преодоления последствий Геноцида.

«Несмотря на то, что Севрский договор так и не был реализован, он продолжает существовать как исторический факт, который отражает наш путь к восстановлению независимой государственности. Наш долг - помнить его, осознавать и сохранять его символ», - заключил премьер-министр Армении.