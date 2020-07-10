Совет безопасности обсуждает вопрос об утверждении Стратегии национальной безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване проходит очередное заседание Совета безопасности. В ходе заседания, в числе других вопросов, был обсужден вопрос об утверждении Стратегии национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в этом контексте премьер-министр Пашинян выступил с посланием, в котором, в частности, отметил: «На протяжении многих лет наша национальная идентичность настолько развилась, что сегодня мы можем сформулировать нашу цель: обеспечить существование и нормальное развитие наших будущих поколений на планете Земля на протяжении следующих тысячелетий на территории государства Армения и рассмотреть наши сегодняшние действия также с этой точки зрения. <...> Армянское государство является единственным гарантом существования и развития армянского народа. Следовательно, армянское государство должно существовать вечно, потому что армянский народ должен существовать вечно».

Затем премьер перечислил национальные ценности армянского народа. Согласно премьер-министру, «национальными ценностями армянского народа являются:

- Армянская государственность, гражданство Республики Армения.

- История и фольклор армянского народа: эпос, верования, легенды, мифы.

- Армянский язык и письменность, армянская литература, в том числе переводная литература, знания, наука.

- Всеармянский потенциал, армянская диаспора.

- Родина, семья, индивид.

- Армянская Апостольская Святая Церковь, Армянская католическая церковь, Армянская евангелическая церковь, христианство.

- Армянская ашугская, гусанская, народная, классическая, авторская и эстрадная музыка, армянское танцевальное искусство, армянское изобразительное искусство, армянское сценическое искусство, армянская архитектура.

- Авторское и армянское изобразительное искусство.

- Родная природа с ее биоразнообразием.

- Прогресс, свободолюбие, самолюбие, гостеприимство, любовь к образованию, трудолюбие, законопослушность, уважение и терпимость по отношению к другим людям, народам, религиям. Братские чувства и отношения с национальными меньшинствами, проживающими в Армении и Арцахе, неразрывный союз с ними, выраженный гражданством Республики Армения и Арцаха.

- Армянская кухня, все образцы материального и нематериального наследия, которые выражают, изображают, описывают или символизируют описанные выше национальные ценности армянского народа».

Согласно премьер-министру, «национальными целями армянского народа являются:

- Обеспечение необходимых для вечности армянского государства институциональных идеологических, безопасностных, общественных, политических, правовых, экономических, демографических, международных, образовательных, интеллектуальных, культурных условий.

- Международное признание права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений.

- Международное признание Геноцида армян, преодоление и устранение последствий.

- Обеспечение безопасности, благосостояния, свободы и счастья граждан Республики Армения, а также обеспечение и защита других общеизвестных прав.

- Равенство всех перед законом, равноправие мужчин и женщин, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в общественной, государственной и экономической жизни, установление национального единства, основанного на защите прав и выполнении обязанностей.

- Сохранение и развитие национально-государственной идентичности, самостоятельности и суверенитета армянского народа, в том числе восстановление и развитие национальной идентичности среди армян, которые отошли и отходят от национального самосознания, в том числе за счет значительного повышения уровня владения армянском языком и увеличения количества лиц с гражданством Республики Армения.

- Консолидация общеармянского потенциала вокруг реализации национальных целей ради сохранения и развития национальных ценностей».

«Народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником формирования власти»

Под заголовком «Всеармянские правила сосуществования» Пашинян перечислил:

«1. Насилие должно быть исключено из инструментария для решения какой-либо внутриармяснкой проблемы. Все те силы, индивиды, которые рассматривают насилие как средство решения какой-либо внутриармяснкой проблемы, должны быть отвергнуты. Видение свободного от насилия общества, свободного от насилия народа должно стать краеугольным камнем нашего национального объединения. Вышеуказанное не может относиться к применению законной силы для предотвращения и раскрытия преступлений, обеспечения нормальной жизни общества, а также с целью защиты Родины от внешней агрессии.

2. Народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником формирования власти. Любая попытка искажения свободной воли народа должна рассматриваться как антигосударственная и антинациональная деятельность.

3. Суверенитет Армении и Арцаха, армянского народа является высшей ценностью. Силы, которые готовы привлекать иностранные силы к решению внутриармянских проблем, представлять иностранные интересы в нашей стране, должны удостоиться жесткого противодействия армянского народа и его легитимного представителя - правительства Армении

4. Освобождение Армении и Арцаха от коррупции: все проявления коррупции, в том числе крышевание, искусственные монополии, создание искусственных барьеров для конкурентов должны быть искоренены, а нанесенный государству и народу в результате коррупционных действий материальный ущерб должен быть возмещен.

5. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом, защита прав и выполнение обязанностей должны стать стержнем внутринациональных отношений. Наличие подвергающихся внешнему или внутреннему влиянию судов является угрозой национальной безопасности. Суды должны быть независимыми. Существование привилегированного класса, круга и индивидов в сфере экономики, политики и общественной жизни должно быть исключено.

6. Целью переговорного процесса по урегулированию арцахского вопроса должна стать защита результатов Арцахской освободительной войны, которая велась ради самоопределения и безопасности народа Арцаха. В результате переговоров любое решение, которое будет считаться приемлемым для правительств Армении и Арцаха, может быть приемлемым только в случае народного одобрения в Армении и Арцахе».

«Мы отвергаем презумпцию столкновения цивилизаций»

Под заголовком «Мы и мир» в своем послании премьер отметил: «На протяжении всей своей истории Армения находилась на «западе востока» и на «востоке запада», часто становясь ареной столкновения цивилизаций. Мы отвергаем презумпцию столкновения цивилизаций и в международных отношениях позиционируем себя как сторонника диалога цивилизаций. Международный и межнациональный диалог является ключевым видением наших международных отношений, основанным на взаимном уважении, стремлении понять и быть понятым. Содействие диалогу цивилизаций, народов, государств и многосторонним отношениям должно стать выражением нашей приверженности делу содействия международному миру и стабильности. Армения готова стать платформой для такого диалога».

«Существование Республики Армения обусловлено и должно быть обусловлено волей армянского народа»

Обращаясь к тексту принимаемой сегодня Стратегии национальной безопасности, Никол Пашинян подчеркнул «важный нюанс». «Этот нюанс заключается в том, что в стратегии в качестве источника и гарантии существования государства Армения обозначается воля армянского народа, то есть существование Республики Армения обусловлено и должно быть обусловлено волей армянского народа. И если объективно сформулировать, что мы подразумеваем под волей армянского народа и как она должна выражаться в повседневных ситуациях, то мое понимание таково, что воля формируется на перекрестке реализации прав и обязанностей, когда граждане Республики Армения, армянский народ как единое целое, имеют возможность реализовать свои права, в то же время столь же прилежно выполняют свои обязанности, и именно на пересечении этих двух понятий формируется та воля, на которую действительно может зиждиться армянское государство», - сказал премьер.

«Я считаю это важной особенностью и считаю важным подчеркнуть это в тексте и концепции Стратегии национальной безопасности, потому что, как мы уже неоднократно отмечали ранее, обычно существование армянской государственности, а также, к сожалению, ее отсутствие на протяжении нашей истории часто было обусловлено благоприятными или неблагоприятными геополитическими обстоятельствами. И наша важнейшая задача - вывести судьбу нашего народа и государства из этого цикла, когда геополитические факторы становятся ключевым фактором, определяющим существование или несуществование нашей государственности, и наше государство должно основываться на воле нашего народа», - продолжил глава правительства.

«И, по сути, этой Стратегией национальной безопасности мы устанавливаем для себя новую планку. Но я хочу сказать, что это не столько планка, а было бы правильнее назвать ее штангой, потому что она накладывает определенную, конечно, соразмерную и адекватную ответственность на каждого из нас, начиная с высокопоставленных должностных лиц и заканчивая гражданами, и дальнейшее существование нашей государственности зависит от нашей воли нести эту ответственность и реализовывать наши права, и я убежден, что мы как народ, как нация, сегодня действительно готовы взять на себя эту ответственность. Я рад, что мы, как правительство, как Совет безопасности, имеем возможность сформулировать эту готовность, имеем мандат от нашего народа сформулировать эту готовность и сделать реализацию этой готовности нашей повседневной работой», - заявил Никол Пашинян.

Пресс-секретарь Совета безопасности сообщил, что Стратегия национальной безопасности опубликована и ее можно прочесть, перейдя по этой ссылке.