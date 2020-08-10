Президент: «Севрский договор остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса»

«Севрский договор остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса», - в эксклюзивном интервью авторитетной сирийской газете «Аль-Азмена» заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Севрский договор, по своему характеру, был мирным договором и, в этом отношении, он, действительно, мог коренным образом решить одну из наиболее запутанных проблем нашего региона - Армянский вопрос.

Севрский договор не прошел полноценной ратификации (следовательно, остается несовершенным, unperfected) и, правда, решения в части Армении в связи с изменением международной политической обстановки не были осуществлены, однако когда-либо он не был признан недействительным», - отметил президент.

Армен Саркисян подчеркнул, что Севрский договор - законный, межгосударственный, а также де-факто действующий документ, поскольку на нем базировался, или был производным от него статус ряда средневосточных стран в определенный период после Первой мировой войны или в настоящее время, в частности, Сирии (в настоящее время Сирия и Ливана) и Междуречья (в настоящее время - Ирак и Кувейт), Палестины (в настоящее время - Израиль и власти Палестины), Хиджаза (в настоящее время - Саудовская Аравия), Египта, Судана, Кипра, Марокко, Туниса и Ливии).

«В этом ряду Севрский мирный договор мог способствовать решению Армянского вопроса и консолидации армянского народа на своих исторических территориях. Он мог частично компенсировать ущерб, причиненный армянскому народу в следствие геноцида 1915 года, создав тем самым условия для урегулирования отношений между Арменией и Турцией, а также установления продолжительного мира между народами региона. Однако, в сентябре 1920 года нашествие, организованное кемалистами против Республики Армения, завершилась устранением независимой армянской государственности и советизацией Армении. Таким образом, вековая борьба армянского народа по объединению разделенных армянских территорий в едином государственном формировании не увенчалось успехом», - сказал президент.

Однако Армен Саркисян отметил, что Севрский мирный договор и сегодня остается как важный документ о праве Армянского народа добиться справедливого решения Армянского вопроса.

Касаясь произошедших в июле на границе в Тавуше армяно-азербайджанских столкновений, президент Армении подчеркнул: «В этот период, когда весь мир и мы боролись с одним общим врагом - пандемией коронавируса и, несмотря на то обстоятельство, что во всем мире прекращены конфликты, соседняя страна - Азербайджан попыталась воспользоваться этой ситуацией, использовав это, в отрицательном смысле, «окно возможности» для развязывания агрессии на армяно-азербайджанской границе. Хорошо, что армянские Вооруженные силы проявили высокую боеготовность и буквально в течение 2-3 дней смогли сдержать поползновения противника, тем самым, спасли регион от пожара широкомасштабных столкновений».

Он сказал, что события в Тавуше показали, что имеется очень серьезная озабоченность.

«Первый пункт моей озабоченности касается достаточно агрессивной риторики нашего южного соседа - Турции. Турция в отношении Армении использует не подобающую для международных отношений лексику. И это делается без каких-либо оснований, безответственным образом. Не будем забывать, что это страна, которая также была местом великой человеческой трагедии, где 105 лет назад был совершен геноцид в отношении нашего народа. И, вместо того, чтобы, путем признания черных страниц своей истории, перекинуть мост с Арменией, они используют такую лексику , который в действительности, демонстрирует их намерение продолжить то, что произошло 105 лет назад.

Вторая озабоченность - то, что Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения представляет опасность для международных инфраструктур, проходящих по территории Азербайджана. Это абсолютный абсурд. Эти инфраструктуры существуют на своем месте более 20 лет, и Армения никогда не проявляла намерения их уничтожить. Мое послание в том, что Армения никогда не была, не является и не будет угрозой для кого-либо, поскольку мы - наследники тех, кто прошел через геноцид и пережил его. Так что, мы очень хорошо знаем, что значит страдать, что значат человеческие ценности. Я озабочен тем, что, когда весь мир сообща борется с пандемией, кое-кто планирует нечеловеческие действия.

Моя следующая озабоченность касается официальных заявлений, исходящих от правительства или соответствующего ведомства Азербайджана о том, что Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС. Сам я - физик и очень хорошо представляю реальные последствия, которые могут быть, если решат нанести удар по атомной станции. Следовательно, я воспринимаю это заявление как намерение совершить террористический акт, которое в международных отношениях характеризуется как ядерный терроризм. Не дай Бог, если это вдруг произойдет. У нас будет Кавказский Чернобыль. Пострадает не только Армения, но пострадают все, включая Азербайджан, Турцию, Грузию, Ближний Восток…

Какие бы проблемы не были между странами, между соседями, играть с огнем на ядерную тему нельзя», - сказал президент Армении.