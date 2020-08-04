Известны имена всех трех кандидатов в члены Конституционного суда

Президент Армен Саркисян выдвинул на должность судьи Конституционного суда (КС) кандидатуру Артура Вагаршяна.

Доктор юридических наук, профессор Артур Вагаршян уже один раз был выдвинут в качестве кандидата на должность судьи Конституционного суда и был отклонен парламентом: за него тогда проголосовали 30 депутатов, против - 53.

«Вероятно, что и сейчас отклонят, я ученый, у меня нет комплексов», - сказал кандидат Вагаршян, который узнал о выдвижении его кандидатуры сегодня в своем родном Лчашене. «Я принимаю все это философски», - сказал он.

Вагаршян сказал, что пока неясно, когда он встретится с парламентскими фракциями. «Мне пока неясно. Наверное, они скажут... опубликуют, узнаем», - отметил он.

Артур Вагаршян считает себя совершенно аполитичным человеком, он никогда не был членом какой-либо партии, не считает, что наука и политика могут пересекаться, и видит себя в Конституционном суде, в кресле судьи. «С точки зрения моей профессии, темперамента, профессионализма - да», - сказал он.

С целью выдвижения кандидатов в судьи Конституционного суда еще два года назад президент республики сформировал рабочую группу, и было объявлено о приеме заявок от кандидатов. Из 28 претендентов президенту были представлены три кандидата: Ваге Григорян, Гор Ованнисян и Артур Вагаршян. Парламент избрал Ваге Григоряна судьей, до этого отклонив кандидатуры Вагаршяна и Ованнисяна.

Член парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат правящей фракции Сисак Габриелян говорит, что во фракции еще не обсуждалась кандидатура, выдвинутая президентом. «Мы встретились только с одним из кандидатов, г-ном Аветисяном, и по этой части пока у каждого из нас есть своя позиция. По части г-на Вагаршяна могу сказать, что мы знакомы с кандидатом, г-н Вагаршян уже один раз был в Национальном собрании в том же статусом. В прошлый раз кандидат не набрал достаточного числа голосов. На этот раз, думаю, мы встретимся с кандидатом. […] В любом случае, у фракции «Мой шаг» на данный момент нет позиции», - сказал он.

В настоящее время в Конституционном суде имеются три вакансии на должность судьи и три кандидата. Кандидатом президента является Артур Вагаршян, правительство выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна, Общее собрание судей - кандидатуру председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна. Всех троих судей должен избрать парламент.

В Конституционном суде появились три вакантных места месяц назад в результате принятых конституционных поправок, согласно которым были прекращены полномочия судей Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна.