Прекращены полномочия председателя и еще трех членов КС - НС

С 26 июня 2020 года вступили в силу принятые Национальным собранием 22 июня 2020 года изменения в Конституцию Республики Армения, говорится в распространенном заявлении Национального собрания РА.

Как сообщается на официальном сайте НС РА, статья 213 Конституции РА изложена в следующей редакции: «Срок полномочий члена или судьи Конституционного суда, назначенного до вступления в силу главы 7 Конституции РА и пребывавшего в этой должности в общей сложности на протяжении не менее 12 лет, считается завершенным, пребывание в должности прекращается».

Согласно сообщению, в соответствии с указанными регулировками прекращены полномочия Грайра Товмасяна на должности председателя Конституционного суда, а также полномочия судей (членов) КС Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и Альвины Гюлумян.

Грант Назарян находится на должности члена или судьи Конституционного суда более 24 лет, Феликс Тохян находится на должности члена или судьи Конституционного более 22 лет, Альвина Гюлумян находится на должности члена или судьи Конституционного более 12 лет.

Согласно ч.3 ст. 213 Конституции РА, выдвижение на вакантные места судей Конституционного суда осуществляют последовательно правительство, президент республики и Общее собрание судей в двухмесячный срок, который начинается с 27 июня 2020 года.

Согласно сообщению, в соответствии с ч.4 ст.213 Конституции, выборы нового председателя, в соответствии со ст. 166 Конституции Армении, должны состояться после замещения вакантных мест судей КС.

Учитывая тот факт, что председатель КС еще не избран, а сроки полномочий заместителя председателя КС в качестве члена (судьи) КС Альвины Гюлумян прекращены, полномочия председателя КС до проведения выборов должен исполнять самый старший по возрасту судья КС.

По состоянию на 26 июня 2020 года самым старшим членом КС является Ашот Хачатрян, который родился 10 сентября 1962 года.

