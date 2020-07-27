Азербайджан провокационными действиями препятствует разряжению ситуации - МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление относительно нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, в результате которого от выстрела снайпера смертельное ранение получил военнослужащий Микаелян Ашот Георгиевич.

МИД отметил, что примечательно, что Азербайджан прибегает к подобной провокации через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором Сопредседатели особо подчеркнули необходимость строжайшего соблюдения режима прекращения огня и воздержания от провокационных действий в сложившейся ситуации.

«В то же время Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разряжению ситуации и возобновлению мирного процесса и тем самым принимает на себя ответственность за последствия дальнейшей дестабилизации», - говорится в сообщении пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что позиция Армении в сложившейся ситуации была четко изложена премьер-министром Армении на заседании правительства 23 июля. «Азербайджан должен публично отказаться от применения силы, отступиться от своих максималистских подходов и предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня, что создаст возможность для возобновления и продвижения мирного процесса», - отмечается в заявлении МИД Армении.