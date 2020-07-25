Международные посредники призывают стороны к серьезным предметным переговорам

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик накануне выступили с заявлением.

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте ОБСЕ, говорится:

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ приветствуют установление относительной стабильности на армяно-азербайджанской границе с 16 июля. Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним ослаблением активных боевых действий для подготовки к серьезным предметным переговорам, чтобы найти всеобъемлющее решение конфликта. Сопредседатели вновь подчеркивают, что в этот непростой период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы или воспринимаемые как таковые в отношении гражданского населения и критически важных инфраструктур.

Сопредседатели отмечают, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия сопредседателей и/или нацеленные на одностороннее установление новых «условий» или изменений в формате процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели вновь подчеркивают, что политическая воля к достижению мирного урегулирования лучше всего выражается в том, чтобы воздерживаться от максималистских подходов, строго сохранять приверженность режиму прекращения огня, воздерживаться от провокационных заявлений и действий.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ выражают благодарность за активное участие лидеров международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Евросоюз, чьи призывы к строгому соблюдению режима прекращения огня и возобновлению диалога под эгидой сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] совпадают с совместными усилиями сопредседателей и поддерживают их. Мы особо позитивно оцениваем беспристрастность таких вмешательств, которые призывают стороны сосредоточиться на ослаблении напряженности, а не на перекладывании ответственности за возникновение последней эскалации на других. Сопредседатели приветствуют растущий международный консенсус в отношении деэскалации и скорейшего возобновления переговоров без предусловий.

Сопредседатели подтверждают, что принципы и элементы, изложенные в их Заявлении от 9 марта 2019 года, продолжают оставаться основой их посреднических усилий. Сопредседатели готовы встретиться с главами государств или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее».