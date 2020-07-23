Единственной страной, которая пыталась не снизить напряженность ситуации, а спровоцировать еще большее насилие, была Турция - Пашинян

В Центральном клиническом военном госпитале Министерства обороны Армении сегодня скончался военнослужащий срочной службы, рядовой Артур Багратович Мурадян (2001 г. р.), 14 июля на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы получивший тяжелое ранение в голову.

Его состояние изначально оценивалось как крайне тяжелое. Таким образом, в результате начавшихся с 12 июля на северо-восточной границе Армении боевых действий погибли пять военнослужащих.

Сегодня в начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян представил ряд замечаний относительно напряженности на армяно-азербайджанской границе и процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского вопроса.

«Те боевые позиции, которые были центром событий за последние две недели, находятся на суверенной территории Армении, и обвинения Азербайджана в отношении Армении об агрессии против него просто абсурдны», - заявил Пашинян.

«В результате событий на армяно-азербайджанской границе в Азербайджане сложилась нестабильная внутриполитическая ситуация, что вынуждает руководство Азербайджана прибегать к новым провокациям, чтобы направить энергию внутреннего недовольства против Армении и Арцаха», - сказал премьер.

Он заявил, что «азербайджанский миф о том, что азербайджанская армия может победить армянскую армию, и, следовательно, Армения и Арцах должны идти на уступки, развеялся».

По словам Пашиняна, армянская сторона более чем укрепила свои позиции на границе, отвергла угрозы силой не только за дипломатическим столом, но и продемонстрировала на поле боя, что они необоснованны, не отражают реального баланса сил, и подтвердила репутацию самой эффективной и самой интеллектуальной армии в регионе.

Премьер подчеркнул, что Армения проявила ответственное и уверенное поведение перед международным сообществом, оставалась приверженной трем договоренностям о прекращении огня, которые последовательно нарушались Азербайджаном, каждый раз принося новые потери вооруженным силам Азербайджана.

«Мы не угрожали народу Азербайджана, его гражданской инфраструктуре даже в тех условиях, когда Министерство обороны Азербайджана угрожало бомбежкой Мецаморской АЭС. Кстати, эта угроза со стороны Азербайджана должна стать предметом серьезного международного изучения, поскольку она показывает суть Азербайджана как террористического государства», - заявил глава правительства Армении.

В возобновление режима прекращения огня внесли большой вклад сопредседатели и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В этом отношении Пашинян счел особенно эффективным участие Российской Федерации, которое было проявлено на уровне как министерства иностранных дел, так и Генерального штаба Вооруженных сил.

«Единственной страной, которая пыталась не снизить напряженность ситуации, а спровоцировать еще большее насилие, была Турция, - заявил премьер-министр, подчеркнув: - Такое поведение Турции, по большому счету, не было сюрпризом. Но рост ее агрессии приводит нас к необходимости некоторого пересмотра нашей политики, в том числе с точки зрения объемов нашего участия в международных форматах по обузданию агрессии Турции».

Продолжая представлять позицию армянской стороны после июльских боев, Пашинян сказал, что «необходимо еще более укрепить систему общей безопасности Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», «Арцах должна стать полноценной стороной переговоров», «Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять убедительные шаги по прекращению антиармянской риторики».

«Переговоры имеют смысл, если Азербайджан готов отступить от своего максималистского подхода и готов к компромиссу. Признание права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений и безопасность народа Армении и Арцаха ни при каких обстоятельствах не могут стать предметом уступок», - сказал армянский премьер.

В последние дни Азербайджан сделал мишенью приграничные населенные пункты, обстреливая мирное население. По словам премьер-министра, страны, поставляющие оружие в Азербайджан, должны четко осознавать, что применение этого оружия против мирного населения является преступлением.

«Создается впечатление, что против Вооруженных сил и мирного населения Армении борется не Азербайджан, а производящие высокоточное смертоносное оружие международные корпорации со своими специалистами», - добавил Никол Пашинян.

Проблемы живущих в зоне конфликта людей должны стать приоритетной частью повестки дня переговоров, подчеркнул Пашинян, отметив, что Армения продолжит сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

«Мы решительно отвергли и будем отвергать попытки Турции дестабилизировать регион, манипулируя конфликтом.Мы решительно отвергли и будем отвергать попытки Турции дестабилизировать регион, манипулируя конфликтом», - сказал он.

«Необходимо ввести эффективный международный мониторинг, который будет постоянным, будет иметь контрольные механизмы, которые будут фиксировать, когда и какая из сторон нарушила режим прекращения огня», - отметил премьер.

По мнению Пашиняна, такую мониторинговую деятельность может осуществлять Офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, который имеет многолетний опыт работы в регионе и может обеспечить постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ в регионе как на государственной границе, так и на линии соприкосновения. По его словам, обеспечение прямой связи между военными на местах является эффективным инструментом предотвращения и выяснения инцидентов.

Политический аналитик Акоп Бадалян выделяет в речи премьер-министра то, что Ереван четко определяет, что произошедшее в Тавуше является военной победой, которая повышает позиции Армении в регионе. И в этом контексте, по словам Акопа Бадаляна, зафиксировано участие в новых форматах, сдерживающих Турцию.

«Возможно, со временем станет понятнее, о каких конкретно форматах идет речь. В этом контексте мы знаем, что Ереван присоединился к Союзу религиозной свободы, который был создан по инициативе Соединенных Штатов, я считаю его также одним из определенных форматов, направленных на сдерживание Турции. В то же время в этом контексте важно также то, что Ереван фактически фиксирует, что те форматы, в которых он присутствует, в частности, Договор о коллективной безопасности, в настоящее время абсолютно недостаточны для того, чтобы считать их способными сдерживать турецкую угрозу», - сказал политический аналитик.

Акоп Бадалян также считает важным, что был подчеркнут вопрос ответственности международного сообщества в плане угрозы со стороны Азербайджана о нанесении ракетного удара по Мецаморской АЭС и обстрела мирного населения.

«Это фактически террористическое поведение, поэтому возникает вопрос о том, финансируют ли этот терроризм субъекты, находящиеся в сфере ответственности международного сообщества», - отметил Бадалян.

Кстати, в результате обстрелов приграничные села Тавушской области Армении понесли ущерб в размере более 150 млн драмов (более 300 тыс. долларов), это только ущерб в виде поврежденных домов. Сегодня правительство в срочном порядке выделило 25 млн драмов на то, чтобы начались строительные работы. Работы начнутся с разрушенных домов в селе Чинари, где живет семья из 10 человек, пять из которых - дети.